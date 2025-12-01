山下達郎、伊藤銀次、大滝詠一によるアルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』が、2026年の発売50周年を記念して、“50th Anniversary Edition”として3月21日にリリースされる。

本作は、大滝が設立した自身のレーベル ナイアガラ・レコードから1976年3月にリリースされたもの。最初期の同レーベルにバンドアーティストとして所属し、ソロ活動を始める直前の山下と伊藤、それに大滝がそれぞれ単独で楽曲を持ち寄り歌唱したコラボレーションアルバムであり、大滝は裏方時の大瀧詠一名義でプロデュース、笛吹銅次名義でレコーディングエンジニアも担当した。

今作は、完全生産限定盤アナログレコード、CDとDVDがセットになった通常盤CD、CD3枚＋ブルーレイ1枚＋ブックレット＋B2サイズ復刻ポスターを同梱した完全限定盤ボックスセットの3種類のパッケージでリリースされる。

ボックスセットと通常盤CDには、特典映像としてオリジナル盤発売当時に制作されたプロモーション用映像『Fussa 45 Studio Live 1976』を収録。同映像は、大滝、伊藤に加えレコーディングに参加したミュージシャンによる大滝のプライベートスタジオ Fussa 45 Studioでのライブ映像作品であり、若き日の坂本龍一も参加しているとのこと。その他収録曲などの詳細は後日発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）