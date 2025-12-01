Surface大好きマンが、さらに深みに落ちてしまった話
Surface大好き！が、さらに沼へダイブ。
MicrosoftのノートPC『Surface』シリーズって、触れば触るほどクセになるガジェットなんですよ。
だって、薄いのに強い、PCなのにタブレット。そんな「Surfaceらしさ」が、最新の「Surface Pro 12インチ」ではさらに個性が際立つ進化を遂げているらしいのです。
そのことに最初に気づいたのが、ギズモード編集長代理・金本。
彼は歴代Surfaceを山ほど触ってきた、筋金入りのSurface沼住人なのに、新モデルの12インチだけはタイミングが合わず未体験のまま。ところが、いざ手にしてみた瞬間…
「あれ？ この子、なんだか今までのSurfaceとキャラが違う？」
まるで親戚の子に久々に会ったら、めちゃくちゃ垢抜けていた…。みたいな驚きを覚えたんだとか。これはなぜだろう？ この感覚の正体とは？
この疑問を確かめるために、日本有数のSurface識者たちのもとへ旅立ちました。
Surface最強の識者たちが語る、新12インチのすごさ
今回話を聞いたのは、MicrosoftからSurface識者のMVPにも選ばれた木澤 朋和さん（SurfaceのMVPは日本にわずか3人！）。そして、「Snapdragon X Plus」を製造するクアルコムシーディーエムエーテクノロジーズの山徳 愛爾さん。まさにSnapdragon搭載Surfaceを語るなら最強のふたり。
そんなふたりが語る12インチモデルは、「よりタブレットを意識したAI時代にフィットする1台」。
片手で持ちやすいサイズ感、より安心できるキーボードの着脱構造、ペンの新しいマウント位置など、細かな気遣いがぎゅっと凝縮。さらに心臓部であるチップ「Snapdragon X Plus」が生み出す効率の良さとAI処理の速さに加えて、バッテリーもしっかり長持ち。
こうして、最新の技術と体験がひと足先に詰め込まれた、いわば未来を先取りできる先進的なモデルとなっているんだとか！
細かいところは、もう動画を見たほうが早いですね。
Surface識者の知見から、さらにSurface沼に引きずり込まれた金本が1週間使い倒したレビューで「Surface Pro 12インチの正体」がまるっとわかります。
そして、さらに気になってしまった人は、店頭でぜひ実機を触ってみてください。
まぁ、触ったらもう抜け出せませんけどね。Surface沼へ、ようこそ。
Source: 日本ビジネスシステムズ株式会社