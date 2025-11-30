ラ・リーガ 25/26の第14節 アトレチコ・マドリードとレアル・オビエドの試合が、11月30日05:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。

アトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、アントワヌ・グリーズマン（MF）、ニコラス・ゴンサレス（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはサロモン・ロンドン（FW）、フェデリコ・ビニャス（FW）、ハイセム・ハッサン（FW）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。アトレチコ・マドリードのダビド・ハンツコ（DF）のアシストからアレクサンデル・セルロート（FW）がゴールを決めてアトレチコ・マドリードが先制。

さらに26分アトレチコ・マドリードが追加点。アレクサンデル・セルロート（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアトレチコ・マドリードがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、以降は試合は動かず、アトレチコ・マドリードが2-0で勝利した。

なお、レアル・オビエドは54分にダビド・カルモ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

