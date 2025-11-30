¡Ö¥µ¥¤¥¼¤ÇÂç´î¤Ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç´î¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤½÷¡©¡ÖÅ¹Áª¤Ó¤ÏÃÍÃÊ°Ê³°¤Ë´î¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¤¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡Ö¥ª¥¤¥óÈà½÷¤Ï¡¢À¸°Õµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¥µ¥¤¥¼¤ÇÂç´î¤Ó¤¹¤Ã¤Ç¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥´¥ê¥´¥ê¤Î¶å½£ÃË»ù¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è²È¡¦°ËÅì(@ito_44_3)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ø¥µ¥¤¥¼¤Ç´î¤ÖÈà½÷¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¢£ÃÏ¸µ¤Ë¥µ¥¤¥¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¼¯»ùÅç¤ÈÄ¹ºê¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥¼²¼¤µ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Öº£Æü¡¢¥µ¥¤¥¼¤¤¤Ã¤¬¡©¡×¤ÈÈà»á¤¬¤¤¤¦¤È¡Ö¥µ¥¤¥¼!?¡×¤È¤ä¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÈà½÷¡£¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â´ó¤ë¤´¤¿Å¹¤¢¤Ã¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¡¼¡¢Ê¡²¬¤À¤â¤ó¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¥¦¥¥¦¥¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â±¿Å¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤À¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥¼¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ªÅ¹¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¥µ¥¤¥¼¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¥µ¥¤¥¼¤Ç´î¤ÖÈà½÷¡Ù¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹°ËÅì¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡Ø¥µ¥¤¥¼¡¡¤Ê¤¤ÃÏ°è¡Ù¤Ê¤É¤Ç¸¡º÷¤·¡¢¶å½£¤Î¥µ¥¤¥¼»ö¾ð¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¼¯»ùÅç¡ÁÊ¡²¬¤Ï¡¢¤½¤Îµ÷Î¥280¥¥í¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÌó3»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¡¼¥È¤ÇÊ¡²¬¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÈà»á¤ÏÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢4.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö³Î¤«¤ËÃÏ¸µ¤Ë¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥¤¥¼¤¬Ì¤¤À¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤éÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¡Ø¤Û¤«¤Ë¤â´ó¤ê¤¿¤¤Å¹¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥µ¥¤¥¼´Þ¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤À¤â¤ó¡¢´î¤Ö¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯(2025Ç¯11·î23Æü»þÅÀ)¡£¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡Ø¥µ¥¤¥¼¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç´î¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤½÷¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹Áª¤Ó¤Ç¤ÏÃÍÃÊ°Ê³°¤Ë¤â´î¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖKindle¤Î±ÜÍ÷¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¼ý±×¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¤Ë²¹ÀôÍñ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎìÔÂô¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ËÅì¤µ¤ó¡£ËÜºî¤ò´Þ¤à¡¢¥Ð¥ººîÉÊ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿5¥³¥ÞÌ¡²è¤Ïkindle¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÉÁ¤¯¡ÖÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌ¡²è¤â¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§°ËÅì(@ito_44_3)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
¢£ÃÏ¸µ¤Ë¥µ¥¤¥¼¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¼¯»ùÅç¤ÈÄ¹ºê¤Ë¡Ö¥µ¥¤¥¼²¼¤µ¤¤¡×¤ÎÀ¼
¡Öº£Æü¡¢¥µ¥¤¥¼¤¤¤Ã¤¬¡©¡×¤ÈÈà»á¤¬¤¤¤¦¤È¡Ö¥µ¥¤¥¼!?¡×¤È¤ä¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÈà½÷¡£¡Ö¤Û¤«¤Ë¤â´ó¤ë¤´¤¿Å¹¤¢¤Ã¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤è¡¼¡¢Ê¡²¬¤À¤â¤ó¡×¤ÈÈà½÷¤Ï¥¦¥¥¦¥¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â±¿Å¾¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¼¯»ùÅç¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¤À¤«¤é¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥¼¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¼¯»ùÅç¸©¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ªÅ¹¤¬¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤ÎÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡Ö»ä¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¥µ¥¤¥¼¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢¡Ø¥µ¥¤¥¼¤Ç´î¤ÖÈà½÷¡Ù¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹°ËÅì¤µ¤ó¡£¡Ö¤½¤Î¸å¡Ø¥µ¥¤¥¼¡¡¤Ê¤¤ÃÏ°è¡Ù¤Ê¤É¤Ç¸¡º÷¤·¡¢¶å½£¤Î¥µ¥¤¥¼»ö¾ð¤òÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¼¯»ùÅç¡ÁÊ¡²¬¤Ï¡¢¤½¤Îµ÷Î¥280¥¥í¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤ò»È¤Ã¤Æ¤âÌó3»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¡¼¥È¤ÇÊ¡²¬¤Þ¤Ç¹Ô¤¯¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¡¢¸©Æâ¤Ë¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ë¹Ô¤³¤¦¤ÈÈà»á¤ÏÍ¶¤Ã¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢4.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö³Î¤«¤ËÃÏ¸µ¤Ë¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õ¡¼¥É¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡×¡Ö¥µ¥¤¥¼¤¬Ì¤¤À¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤éÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¡Ø¤Û¤«¤Ë¤â´ó¤ê¤¿¤¤Å¹¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢¥µ¥¤¥¼´Þ¤á¤Æ¤Î¥Ç¡¼¥È¤À¤â¤ó¡¢´î¤Ö¤è¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¯(2025Ç¯11·î23Æü»þÅÀ)¡£¡Ö¤³¤³ºÇ¶á¡Ø¥µ¥¤¥¼¤Î¤è¤¦¤Ê°Â¤¤¥Õ¥¡¥ß¥ì¥¹¤Ç´î¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤½÷¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉ÷Ä¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Å¹Áª¤Ó¤Ç¤ÏÃÍÃÊ°Ê³°¤Ë¤â´î¤Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¦¡£
Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖKindle¤Î±ÜÍ÷¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤Û¤É¼ý±×¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¼ýÆþ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¤Ë²¹ÀôÍñ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎìÔÂô¤ò¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ËÅì¤µ¤ó¡£ËÜºî¤ò´Þ¤à¡¢¥Ð¥ººîÉÊ¤ËÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿5¥³¥ÞÌ¡²è¤Ïkindle¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÉÁ¤¯¡ÖÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÌ¡²è¤â¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§°ËÅì(@ito_44_3)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£