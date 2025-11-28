市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。



小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす29日からの天気のポイントです。

小野：

あす29日、あさって30日は晴れます。一方、来週の4日・木曜日は雪か雨の予報です。



気象台の週間予報です。

小野：

29日・土曜日、30日・日曜日は晴れるでしょう。その分、朝は 冷え込みます。一方、30日・日曜日の最高気温は19度と、10月下旬並みです。





吉道：週明けは、晴れマークがありませんね。小野：特に4日・木曜日はくもり時々“雪か雨”と、雪の文字が先に来ています。4日の最高気温の6度というのは真冬並み、朝の最低気温2度は大みそかくらいの気温です。3日・水曜日の予想天気図です。

小野：

西高東低の冬型の気圧配置が強まり、強い寒気が入り始めます。寒気の色分けの3段階の中間の色が、雪が降る目安の寒気です。石川県内に沿って下りてきます。



4日・木曜日の予想天気図です。

小野：

冬型の気圧配置が続き、石川県内は、雪が降る目安の寒気にすっぽりと覆われます。このため4日は雪が降る可能性があります。来週半ばからは、一気に冬らしくなりそうです。



吉道：

雪はちらつく程度か、それとも初雪がいきなり積もってしまうか、最新の天気予報を確認したいですね。