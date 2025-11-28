界 鬼怒川 外観

鬼怒川温泉は、江戸時代に日光詣をする僧侶や大名のみが入浴を許された由緒ある温泉地で、参拝前に入浴することが禊（みそぎ）の一つだったのだそう。

「界 鬼怒川」では、この歴史的背景と、世界遺産であり関東屈指のパワースポットとして知られる日光東照宮に着目し、温泉旅館ならではの滞在で参拝をサポートする宿泊プランを期間限定で販売しています（予約受付はすでに開始）。対象期間は2025年12月1日（月）から2026年2月28日（土）。心願成就を願い、新たな一年を迎えるのにぴったりなプランです。



1時間早くチェックイン！ 翌日の祈祷に備え心身を整える滞在を提供

「日光杉のお守り作り」もプランの体験の1つ

「日光東照宮特別祈祷プラン」では、開運と温泉を組み合わせた特別な体験が数多く用意されています。

まずは通常より1時間早い14時にチェックイン。オリジナルもなかと日光東照宮献上茶で旅の疲れを癒やしたあと、日光杉を使った香りのお守り作りや開運温泉指南書をもとにした入浴体験などで翌日の参拝に向けて心身を整えます。

客室は栃木の民藝「黒羽藍染」でしつらえたご当地部屋。魔除けや厄除けの色とされる藍色の空間が参拝への気持ちを高めてくれますよ。

客室の露天風呂

通常の和室のほか露天風呂付き和室もあるので、ちょっとぜいたくにプライベート空間で温泉を満喫するのもおすすめです。

また「界 鬼怒川」では、温泉を満喫する体験やアイテムも豊富に用意。湯守りが鬼怒川温泉の歴史とともに泉質や効果的な入浴法を紹介してくれる「温泉いろは」、宿の周辺を1時間ほどリズムよく歩けるコースを紹介した「開運現代湯治ウォーキング」、お風呂上りや就寝前に読んで呼吸を整え、クールダウンできる「うるはし現代湯治のガイドブック」などで、より効果的に温泉を楽しむことができます。



特別祈願専用の御殿・祈祷殿での特別祈祷

宿泊翌日は朝から日光東照宮へ。特別祈願の場合のみ立ち入ることができる祈祷殿にて宿泊者限定の特別祈祷に参加し、界オリジナルの御朱印をいただきます。

さらに境内を神職または巫女の案内で回る「将軍着座の間ツアー」にも参加できます。将軍着座の間は一般参拝では見学できない場所なので、こちらも貴重な体験に。



界オリジナルの「直会スイーツ」で神事を締めくくり

このプランでしか味わえない特別な「直会スイーツ」

最後に、日光東照宮献上品認定の老舗和菓子店「日昇堂」の店舗で、直会（なおらい）スイーツを味わいます。

「直会」とは神事の締めくくりとして行われる儀礼で、神事に参加した人々一同で神様へお供えしたものをいただくこと。

「日光東照宮特別祈祷プラン」のために「界 鬼怒川」と「日昇堂」が共同で創作したオリジナルスイーツを、通常は開放されていない特別な空間で味わうことができます。

特別な体験がいっぱい詰まった「日光東照宮特別祈祷プラン」。年末年始のおでかけプラン候補にしてみてはいかが？



■界 鬼怒川「日光東照宮特別祈祷プラン」

期間：2025年12月1日（月）〜2026年2月28日（土）

住所：栃木県日光市鬼怒川温泉滝308

TEL：050-3134-8092（界予約センター）

料金：1泊2食付き5万円〜 ※2名1室利用時1名あたり、サービス料込（日光東照宮の特別祈祷料、将軍着座の間ツアー参加料、拝観料、記念品、御神水、界オリジナル御朱印、日光詣開運箱、直会スイーツを含む。界 鬼怒川から日光東照宮までの送迎は含まれません。）

アクセス：鬼怒川温泉駅より車で約5分

予約：宿泊日の8日前までに公式サイトから予約

定員：1日3組限定（1組2名〜）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

