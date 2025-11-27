40・50代が真似したい！【上下しまむらアイテム】の「高見えコーデ」

【しまむら】はお得だけど、上下合わせるとチープに見えそう……そんなイメージは、コーディネート次第で覆せるかも。今回は、【しまむら】の大人向けブランド【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】の秋冬商品を使って、モデルさんやクリエイターさんが組んだコーディネートを紹介。大人世代がプチプラを高見せするテクニックを、この冬のコーデに取り入れてみて。

トレンドの赤ニットでゆったりコーデを引き締める

【しまむら】〈上から〉「ウール混ニット」\2,189（税込）、「テーパードパンツ」\1,639（税込）

ゆるっとしたコーディネートは今年も人気ですが、だらしなく見えてしまったり、着ぶくれして見えたりすることも。そこでおすすめなのが差し色を取り入れること。トップスにトレンドの赤をチョイスすることで、シルエットはゆったりしつつ、引き締まった印象に仕上がっています。ボトムスの裾がすぼまったテーパードシルエットや足首がチラ見えする丈感も、洗練されて見えるポイント。

シルエットと素材感で高見え

【しまむら】〈上から〉「ニットジャケット」\2,189（税込）、「ロングイージーパンツ」\1,639（税込）

楽ちんイージーパンツを部屋着っぽく見せないためには、全体のシルエットのバランスにこだわって。トップスのカーディガンにショートジャケット型を選べば、きちんと感が出るうえに、腰の位置が高く見えてスタイルアップも叶いそう。さらに高見えするポイントは、パンツの素材感。光沢のある素材で、高級感を演出しています。

表情豊かなカーディガンでこなれ感アップ

【しまむら】〈上から〉「カラーネップカーディガン」\2,189（税込）、「ワイドパンツ」\2,420（税込）

ワイドパンツにカーディガンを合わせた肩の力の抜けたコーディネートも、素材選びでぐっとおしゃれ度がアップ。カラーネップ糸を使ったカーディガンは、ランダムな凹凸感と色が表情豊かに見せ、さらっと着るだけでこなれ感を演出してくれそうです。ボトムスを選ばずおしゃれ見えしそうですが、こちらのコーデでは、タック入りのダークグレーのワイドパンツできちんと感をプラス。

シンプルコーデこそディテールにこだわって

【しまむら】〈上から〉「ウール混刺繍ニット」\2,189（税込）、「コクーンパンツ」\2,970（税込）

秋冬のワンツーコーデも、アイテム選びにこだわれば、プチプラとは思えないスタイリッシュさを演出できそう。セーターは肩の落ち具合や首の詰まり具合が今年らしいバランス。小さく入った刺繍も上質感を感じるエッセンスに。ボトムスは、リラクシーなコクーンシルエットですがジャストな丈できちん感をキープ。仕上げにバレエシューズを履いて、上品にまとめています。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N