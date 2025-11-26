UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 マルセイユとニューカッスルの試合が、11月26日05:00にオレンジ・ヴェロドロームにて行われた。

マルセイユはメイソン・グリーンウッド（FW）、ピエールエメリク・オーバメヤン（FW）、イゴール・パイシャオン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の6分に試合が動く。ニューカッスルのハーベイ・バーンズ（FW）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

ここで前半が終了。0-1とニューカッスルがリードしてハーフタイムを迎えた。

その直後の46分マルセイユが同点に追いつく。ダリル・バコラ（MF）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに50分マルセイユが逆転。ティモシー・ウェア（FW）のアシストからピエールエメリク・オーバメヤン（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、マルセイユが2-1で勝利した。

なお、マルセイユは3分にレオナルド・バレルディ（DF）、36分にダリル・バコラ（MF）、52分にエメルソン・パルミエリ（DF）、67分にメイソン・グリーンウッド（FW）、83分にアーサー・フェルメーレン（MF）に、またニューカッスルは20分にジョゼフ・ウィロック（MF）、41分にアンソニー・ゴードン（FW）、65分にダン・バーン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-11-26 07:00:40 更新