ヴァンズ × All My Homies　「ワークウェア＆軍手」がテーマのシューズとウェア発売

「ヴァンズ（Vans）」が、ラッパーZORNが主宰するレーベル「All My Homies」とのコラボレートコレクション第2弾を発売する。11月25日からZORNオフィシャルファンクラブ「Chill Out Club」とBILLY'S ENT公式オンラインストアで抽選販売を受け付け、28日からVansStore原宿店とBILLY‘SENT各店舗で取り扱う。

第2弾はワークウェアと軍手を着想源に、ZORNが愛用する「Old Skool」とクラシカルなシルエットの「Authentic」をアップデート。スニーカー2モデルとフーディー、Tシャツの計4型を展開する。

Old Skoolは、アッパー全体をブラックで統一し、つま先周りにゴム軍手を彷彿とさせるラバー素材を採用。サイドストライプとヒール部分の「All My Homies」ロゴにはリフレクター素材を用いている。価格は1万2100円。

Authenticは、アッパーに厚手の白いキャンバス素材を採用し、アグレットとシューズ内部に黄色のアクセントを配置。一般的な綿素材の軍手を表現した仕上がりとなっている。ソール部分には同色で「All My Homies」のロゴを施した。価格は1万1000円。

また、ヴァンズとAll My Homiesのコラボレーションロゴをリフレクター素材でプリントしたブラックボディのフーディー（1万1000円）とTシャツ（5500円）をラインナップする。