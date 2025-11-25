テレビでも特集を組まれることの多い人気スーパー「ロピア」。じつはフードコートが併設されている店舗があることをご存じですか？ トレンドフードに詳しいESSEonlineライターの高梨リンカさんは「新三郷店にあるドリンクつきのタコスは180円と見逃せないコスパです！」と語ります。毎月ロピアでまとめ買いをする高梨さんに、ロピアのフードコートを実食レビューしてもらいました。

フードコート併設のロピアは国内で約10店舗

ロピアは国内に130店舗ほどありますが、その中でフードコート（イートイン）が併設されている店舗は1割に満たず、かなりレアな存在です。

【写真】デカッ！390円のマルゲリータピザ

店舗によって形態もテナントも異なります。専門のテナントが入った本格的なフードコートもあれば、簡易的なイートインのみという店舗もあり、店舗によってまちまちです。

2025年7月にオープンしたばかりの「ららぽーと新三郷店（埼玉県）」には4つのテナントが入り、イートインエリアではロピアで購入した商品も食べられます。

ロピアの総菜やスイーツはおいしいものが多いので、食べられるエリアがあるのはうれしいですね。

「ピザ・タコス・まぜそば・韓国料理」が楽しめる

新三郷店には以下の4つのテナントが入っています。

・LQ Pizza

・ロピ アミーゴ

・まぜそば&丼 肉楽苑

・韓国料理 モチャモチャ

「LQ Pizza」はロピア名物のホールピザのお店です。

サイズは直径約30cmで、デリバリーピザだとLサイズにあたります。種類によって値段は変わりますが、安いものだと390円ですから激安ですよね。

「ロピ アミーゴ」は180円でドリンクまでつくお得なタコスで一品勝負。店内で一枚ずつ手ごねされた焼きたてタコスが使われています。

180円でドリンクつきといえば、コストコのホットドッグを思い出しますね。値段も近く、もしかすると意識したのかもしれません。

「まぜそば＆丼 肉楽苑」にはホルモンまぜそば、ヤンニョムまぜそば、ホルモン丼があります。

それぞれ580円とリーズナブル。ガッツリ系を食べたい人によさそうです。

「韓国料理 モチャモチャ」はヤンニョムチキンとトッポギのお店で、韓国屋台に来ているかのよう。ヤンニョムは甘辛で、食べ続けているとだんだん辛みを強く感じる遅辛タイプです。

ちなみに小サイズは300円とリーズナブルなのに、ごろごろチキンが6個も入っています。うれしいことに、まったく小さくはないのでオーダー時にご注意を。

180円タコスは小腹満たしに最適！

180円でドリンクセットのタコスを頼んでみました。小さめのおやつサイズで、これだけで一食とするには少ないですが、小腹満たしにはぴったりです。

タコス生地はやわらかく、コーンの味が効いています。中に入っているタコミートはお肉がしっかりしていて食べやすい味。辛みはないので、辛いタイプのタコスが好きな人は有料トッピングでスパイシートマトなどを追加するとよさそうです。

無料トッピングのコールスロー（味つき千切りキャベツ）はタコミートによく合うので、ぜひ入れてみてくださいね。

テーブルいっぱいのホールピザは390円から

「LQ Pizza」ではホールピザのみを販売。BLTや照り焼きチキンなど種類はありますが、目立つのはやっぱり390円のマルゲリータですね。

購入してテーブルで食べようとしたのですが、ホールピザはさすがに大きいです。食べきれないので、100円の追加料金を支払いテイクアウト用の箱に入れてもらいました。

フードコートで食べるものではないサイズですが、薄めの生地にトマトとチーズのシンプルなおいしさは後を引きます。

フードコートで1切れ食べて、残りは夕食や翌日の朝食にまわすのもよいですね。

現金のみの食券制にご注意を！

こちらのフードコートは、食券を買って注文をとおすシステムです。また、券売機は現金のみの取り扱い。私が商品を待っている間も注文方法が分からず、券売機へ案内されている人がいました。

というのも、ロピア新三郷店はららぽーとの中にあるのですが、ららぽーとにはロピアとは別にフードコートがあります。つまりららぽーとには2つのフードコートがあるんです。

ららぽーとのフードコートではロピアと違い、テナントで直接会計をするシステム。そのせいで非常にややこしくなっています。

でも、ロピアのフードコートは、お店の商品と同じように安くておいしい高コスパの商品がたくさんあります。フードコートのある店舗は多くありませんが、もし見つけたらぜひ利用してみてくださいね。

※ 店内の写真は許諾のもと撮影・掲載しています

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください