Amazon¤¬Äó¶¡¤¹¤ë±ÒÀ±ÄÌ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖAmazon Leo(µì¾ÎProject Kuiper)¡×¤¬¡¢2026Ç¯¤ÎËÜ³Ê¾¦ÍÑÅ¸³«¤ËÀèÎ©¤Á¡¢°ìÉô¤Î´ë¶È¸þ¤±¤Ë»î¸³±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Amazon Leo introduces Ultra antenna with 1 Gbps speeds, begins enterprise preview
https://www.aboutamazon.com/news/amazon-leo/amazon-leo-satellite-internet-ultra-pro
https://www.theverge.com/news/827783/amazon-leo-ultra-antenna-enterprise-preview
Amazon Leo¤Ï¡¢ÃÏµå¤Î¼þ²óµ°Æ»¾å¤Ë150´ð°Ê¾å¤Î±ÒÀ±¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃÏ¾å¤ÈÄÌ¿®¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ËÀÜÂ³¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¶¥¹ç¤Ë¤ÏSpaceX¤Î¡ÖStarlink¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Amazon Leo¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤¦¤Á¡¢´ë¶È¤ª¤è¤ÓÀ¯ÉÜµ¡´Ø¸þ¤±¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡ÖLeo Ultra¡×¤ÏºÇÂç1Gbps¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÂ®ÅÙ¤ÈºÇÂç400Mbps¤Î¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥ÉÂ®ÅÙ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Starlink¤¬Äó¶¡¤¹¤ëºÇÂç400Mbps¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÂ®ÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢Amazon¤Ï¡ÖÎÌ»ºÃæ¤Î¾¦ÍÑ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂ®¡×¤È¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Leo Ultra¤Ï¹â²¹¡¢Äã²¹¡¢¹ß¿å¡¢¶¯É÷¤ËÂÑ¤¨¤ëÂÑµ×À¤ÈÂÑ¸õÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Àß·×¤Ç¡¢²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÄÆ°Éô¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¾ì½ê¤Ç¿×Â®¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Amazon Leo¤¬Àß·×¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à¥·¥ê¥³¥ó¥Á¥Ã¥×¡¢AmazonÆÈ¼«¤ÎÌµÀþ¼þÇÈ¿ôÀß·×¤È¿®¹æ½èÍý¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥ë¡¼¥×¥Ã¥È¤ÎºÇÂç²½¤È¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¡¼¤ÎºÇ¾®²½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¸Ä¿Í¸þ¤±¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¾®·¿¤ÎºÇÂç400Mbps¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÂ®ÅÙ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖLeo Pro¡×¡¢ºÇÂç100Mbps¤Î¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥ÉÂ®ÅÙ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ÖLeo Nano¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Amazon¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´û¤Ë¥¸¥§¥Ã¥È¥Ö¥ë¡¼¹Ò¶õ¤ä¥Ï¥ó¥È¡¦¥¨¥Ê¥¸¡¼¡¦¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥É¡¦¥Õ¥¡¡¼¥à¥º¡¢¥¯¥ì¡¼¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥ï¥¤¥É¡¦¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤äÊªÎ®²ñ¼Ò¤È¤¤¤Ã¤¿Éý¹¤¤¶È³¦¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤³¤ì¤é¤Î´ë¶È¤ØAmazon Leo¤òÁá´ü¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾¦ÍÑÅ¸³«¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ»î¸³±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò³«»Ï¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Amazon¤Ï¡ÖAmazon Leo¤Ï¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¹âÂ®¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ò¡¢´ûÂ¸¤Î¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç»ö¶È¤ò¹Ô¤¦²¿É´Ëü¤â¤Î´ë¶È¡¢À¯ÉÜµ¡´Ø¡¢ÁÈ¿¥¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Amazon Leo¤Ï¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢À½Â¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¡¢Í¢Á÷¤Ê¤É¡¢¼çÍ×»º¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÀÜÂ³À¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ï¡¢¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Æ³ÆþÃÊ³¬¤«¤é¾¦ÍÑ±¿ÍÑ¤Ø¤È°Ü¹Ô¤¹¤ë¾å¤Ç¡¢½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£