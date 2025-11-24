µÞÂ®½¼ÅÅÂÐ±þ¤ÎÂçÍÆÎÌ10000mAh¡ª¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡¡¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤¤Ï11·î20Æü¤Ë¡¢ÍÆÎÌ1ËümAh¤ÇUSB PD¡ÊPower Delivery¡Ë 20W¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖBTL-RDC44BK¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï5940±ß¡£
¡¡¡ÖBTL-RDC44BK¡×¤Ï¡¢²áÅÅÎ®¡¢Ã»Íí¡¢²á½¼ÅÅ¡¢²áÊüÅÅ¤È¤¤¤Ã¤¿ÊÝ¸îµ¡Ç½¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¹ÅÙ¸¡ÃÎ¥»¥ó¥µ¡¼¤Ë¤è¤ë²áÇ®ÊÝ¸îµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÅµ¤ÍÑÉÊ°ÂÁ´Ë¡¡ÊPSE¡Ë¤Îµ»½Ñ´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢°ÂÁ´À¤Î¹â¤¤¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤Ï1ËümAh¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌÌó1800mAhÁêÅö¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤éÌó3.2²ó¡¢Ìó3300mAhÁêÅö¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤éÌó1.7²ó¡¢Ìó7600mAhÁêÅö¤Î¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤Ê¤éÌó0.7²ó½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢USB PD¤ÎºÇÂç20W½ÐÎÏ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Æ±µ¬³Ê¤ËÂÐ±þ¤·¤¿µ¡´ï¤Ø¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢USB Type-C¡ß1´ð¡¢USB Type-A¡ß2´ð¤òÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢3Âæ¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ¤Ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤ò1¡ó¹ï¤ß¤ÇÉ½¼¨²ÄÇ½¤Ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ÄÎÌÉ½¼¨µ¡Ç½¤âÅëºÜ¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÂÎÉ½ÌÌ¤Ë¤ÏÆÌ±ú²Ã¹©¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ý¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢USB PD¤ËÂÐ±þ¤·¤¿USB Type-C¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢UN38.3¡Ê¹ñÏ¢´«¹ðÍ¢Á÷»î¸³¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Èô¹Ôµ¡Æâ¤Ë»ý¤Á¹þ¤á¤ë¡£
¡¡¥µ¥¤¥º¤ÏÉý67¡ß¹â¤µ96¡ß±ü¹Ô¤28mm¤Ç¡¢½Å¤µ¤ÏÌó230g¡£
¡üPSE¤Îµ»½Ñ´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤Ç°ÂÁ´¡¢ºÇÂç3Âæ¤Îµ¡´ï¤òÆ±»þ½¼ÅÅ
