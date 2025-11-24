高市首相が初めて官邸入りした際、手にしていた黒いトートバッグが注目を集めている。

「早苗バッグ」とＳＮＳで話題となり、全国から注文が殺到。出荷まで９か月待ちの人気ぶりで、バッグメーカーの担当者は「大事な場面で選んでもらい、身が引き締まる思い」と喜ぶ。

首相愛用のバッグは「グレースディライトトート」（税込み１３万６４００円）。創業１４５年の老舗バッグメーカー・浜野皮革工芸（東京都渋谷区）の一番人気モデルだ。長野県御代田町にある工場で、約２０人の職人が裁断から縫製までほぼ全ての工程を手作業で行っている。

首相が１０月２１日、首相指名後にこのバッグを持って官邸に入る様子が報じられると、「颯爽（さっそう）としたイメージ」「シンプルで上品」などとインターネット上で反響を呼び、注文が相次いだ。

現在は黒色に絞って受け付けており、来年８月以降の出荷予定となっている。広報担当の小林孝典さん（３９）は「丁寧なもの作りを続けてきた。お役に立てばうれしい」と話す。

工場がある御代田町も、思わぬ特需を歓迎している。町はふるさと納税の返礼品として２０２０年から同バッグを提供している。今年は１０月下旬以降、例年の１年分にあたる１０件以上の申し込みがあったという。

小園拓志町長は「町が誇るバッグと、地元の魅力を知ってもらうきっかけになれば」と期待している。