¡Ú¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï1998Ç¯¡Ûaiko¡¡50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸ÆüÊó¹ð¤â¡È20Âåµé¡É¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ì¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¶ÃØ³¤ÎÀ¼
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Îaiko¤¬11·î22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ÇºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡Ôº£Æü50ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡Õ¤ÈÃÂÀ¸Æü¤òÊó¹ð¡£¡È¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¼ã¤µ¡É¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Åê¹Æ¤Ï12Ëü¤¤¤¤¤ÍÄ¶¤¨¤ÎÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ø¤Ü¤¯¤é¤Î²Ö °¦»Ò¡Ù¤È½ñ¤«¤ì¤¿³Û¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢Â¿¤¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤òÁ°¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤Ê¤É¡¢¾þ¤é¤Ê¤¤3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¤Î¡È50ºÐ¡ÉÊó¹ð¤È¶á±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÆóÅÙ¸«¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¡Ö50ºÐ¤Ê¤Î¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö22ºÐ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤¨¡¢Á´¤¯¤ß¤¨¤Ê¤¤±Ê±ó¤Î28ºÐ¤À¤È¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¿¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Èà½÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È»þ´Ö¤Î´¶³Ð¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡aiko¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï1998Ç¯¡¢Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÆüËÜ¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤¿Ç¯¡£Åö»þ¤Þ¤À22ºÐ¤Î¿·¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡Ø²Ö²Ð¡Ù¡Ø¥«¥Ö¥È¥à¥·¡Ù¡Ø¥Ü¡¼¥¤¥Õ¥ì¥ó¥É¡Ù¤Ê¤É¡¢Îø¤ÎÄË¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤ëÌ¾¶Ê¤ò¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Î·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÆ¸´é¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼»þ¤Î¥¥å¡¼¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Þ¤º¶Ã¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡aiko¤µ¤ó¤ÎÇ¯Îð¤Ë¶Ã¤¯ÍýÍ³¤Ï¡¢³°¸«¤Î¼ã¤µ¤À¤±¤¬ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Èà½÷¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤º¤Ã¤È¡ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¶õµ¤´¶¡É¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÁÇËÑ¤Ê´ØÀ¾ÊÛ¤Î¸ì¤ê¸ý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Î´¶¾ð¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ë²Î»ì¤ä¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¥á¥í¥Ç¥£¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÏÇ¯Îð¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢¡ÖÃÂÀ¸Æü¤Ê¤Î¤Ë»Å»ö¤Ç¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ô¤³¤ì¤«¤é¤â¸µµ¤¤ËÌû²÷¤ËÌÌÇò¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Õ¤È¤¤¤¦¤¢¤¤¤µ¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ôº£Æü¤Ï¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤é¤ì¤Æ¹¬¥Í¥¹¡Õ¤È¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¡È¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡É¤Ë»Å»ö¤Î¸½¾ì¤ÇÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤½¤¦¤ËÊó¹ð¤¹¤ë»Ñ¤³¤½¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î²Ä°¦¤µ¤ä¥æ¡¼¥â¥¢¡¢¼«Á³ÂÎ¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Îaiko¤Î¤Þ¤Þ¤Î¤è¤¦¤À¡£