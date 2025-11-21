高級住宅街を愛車で走り抜ける仲間由紀恵を目撃！　母となった人気女優が切り拓いた「新境地」

最新ドラマに対する熱量

小雨がパラつき始めたある秋の夜、都内屈指の高級住宅街を走り抜けていく１台のステーションワゴンがあった。時折険しい表情を浮かべながら、運転席に座る一人の美女――女優の仲間由紀恵（46）である。

「仲間さんが運転する車は細い路地に入った先にあるビルの前で停車。送迎だったのでしょうか、家族らしき人をピックアップすると、車を再度発進させて同じ道を戻っていきました」（目撃者）

1994年、ドラマ『青い夏』（沖縄テレビ）で女優デビューを果たした仲間は、翌年に上京して老舗芸能プロの『プロダクション尾木』に所属。’00年にドラマ『TRICK』（テレビ朝日系）で天才マジシャンの主人公を熱演して一躍、ブレイクした。’02年に放送が始まった主演ドラマ『ごくせん』シリーズ（日本テレビ系）は最高視聴率32.5％を記録し、仲間の代表作となっている。

「20代の仲間は『ごくせん』や『TRICK』などに代表されるようなコミカルな役が多かったが、30代になってから役の幅を広げ、’22年の『ちむどんどん』（NHK）では包容力に満ちた母を演じました。

近年、“新境地を拓いた”と絶賛されたのが、ドラマ『大奥』シリーズ（NHK）で見せたサイコパスな演技です。８代将軍・徳川吉宗の孫を演じた仲間は、激しい権力闘争のすえ、自らの手を汚さずに邪魔者を次々と排除していく。その怪演が、SNS上でも業界内でも大きな話題となりました」（スポーツ紙芸能記者）

私生活では、ドラマ『ジョシデカ！−女子刑事−』（TBS系）で共演した俳優の田中哲司（59）と’14年に結婚。’18年に双子の男児が誕生した。出産前後はしばらく仕事をセーブしていたものの、近年は表舞台に出る機会が増えている。現在放送中のドラマ『小さい頃は、神様がいて』（フジテレビ系）にも出演中だ。

「本作は、『最後から二番目の恋』（フジテレビ系）や『泣くな、はらちゃん』（日本テレビ系）など数々の名作ドラマを手掛けてきた岡田惠和氏が脚本を務めるホームドラマです。

“離婚を前提にした家族”を中心にしたホームコメディで、仲間は主演の北村有起哉（51）の妻を演じています。自身も妻であり、子育てもしている仲間は作品に感情移入しているのか、熱心に台本を読み込むなど前のめりになっているようです」（ドラマ関係者）

結婚・子育てという経験を経て、仲間は女優としての幅をますます広げつつある。