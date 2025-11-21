¤½¤ê¤ãÀ®²Ì¤â½Ð¤Ê¤¤¤·¿®Íê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡ÄŽ¢»Å»ö¤ÎÇ¤¤»ÊýŽ£¤¬¥Ø¥¿¤Ê¾å»Ê¤¬Éô²¼¤Ë¤Ä¤¤¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëŽ¢°ì¸ÀŽ£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¸Þ½½Íò¹ä¡ØÇ¤¤»¤ëÍ¦µ¤¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Ï300±ß¤Þ¤Ç¡×¤Ë¤Ï»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¾®³Ø¹»¤Î±óÂ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Ï300±ß¤Þ¤Ç¡×
¤¿¤Ã¤¿1¤Ä¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤Î¤ª²Û»Ò¤òÁª¤Ü¤¦¤«¡×¤È¡¢¹Í¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¡Ö¼«Í³¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¡Ö¤É¤Î¤¯¤é¤¤Çã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¡Ä¡Ä¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÂ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÝ¸Â¤Î¤Ê¤¤¼«Í³¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤Ï¤«¤¨¤Ã¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¥Ý¥Æ¥Á¤ÏÇã¤¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¥¬¥à¤Ï¥À¥á¡×¤Ê¤É¤ÈºÙ¤«¤¯»Ø¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö³Ú¤·¤µ¤Ï¼º¤ï¤ì¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤Î¤ª»È¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÄê¤ÎºÛÎÌ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«¼çÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡ÖÇ¤¤»¤ë¤È¤¤ÎÅÁ¤¨Êý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£Ä¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òÅÁ¤¨¤ë
¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤È¤Ï¡¢Ç¼´ü¡¦Í½»»¡¦ÉÊ¼Á´ð½à¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀþ¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡¢¤³¤Î¶³¦Àþ¤òÌÀ³Î¤Ë°ú¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö¤³¤ÎÀþ¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎºÛÎÌ¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¿®Íê¤È¸¢¸Â°Ñ¾ù¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤òµó¤²¤ë¤È¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢
¡Ö¸¶²Á800Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¼«Í³¤Ë·è¤á¤Æ¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡ÖÇ¼´ü¤µ¤¨¸·¼é¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÇ¤¤»¤Þ¤¹¡×
¡ÖÉÊ¼Á¤òÃ´ÊÝ¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢³«È¯Êý¼°¤ÏºÇÅ¬¤À¤È»×¤¦¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñ¹ç¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Å¬ÅÙ¤Ê¸¢¸Â¤ò°Ñ¾ù¤·¡¢Éô²¼¤Î¼«Î§À¤ò°é¤à
²ñ¼Ò¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥é¥ó¥Á¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¾ìÌÌ¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾å»Ê¤«¤é¡Öº£Æü¤Î¤ªÃë¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¤ªÅ¹¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¤È¤À¤±ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤â¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖÍ½»»¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤È¡¢Â¿¤¯¤Îµ¿Ìä¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·ë¶É¡¢¤ªÅ¹¤òÁ´Á³¹Ê¤ê¹þ¤á¤º¤Ë»þ´Ö¤À¤±¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¾å»Ê¤¬¡ÖÍ½»»¤Ï1¿Í1500±ß¤Þ¤Ç¤Ç¡¢ÏÂ¿©¤«¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡¡¤¢¤È¤Ï·¯¤Î¹¥¤¤ÊÅ¹¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¼¨¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âºÛÎÌ¤ÎÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤ªÅ¹¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç¤¤»¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÏÀäÂÐ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÅÁ¤¨¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¸¢¸Â¤ò°Ñ¾ù¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
1ËÜ¤Î¶³¦Àþ¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ò¼é¤Ã¤Æ¤µ¤¨¤¤¤ì¤ÐÂç¾æÉ×¤À¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç»î¹Ôºø¸í¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼«Î§À¤â°é¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¼º³Ê¤Î¸ÀÍÕ
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤òÍý²ò¤»¤º¡¢¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤ò¡Ö´ÝÅê¤²¡×¤ä¡Ö»Ø¼¨¡×¤Èº®Æ±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö´ÝÅê¤²·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯¸ý¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤è¡×
¤³¤ì¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸¢¸Â¤òÁê¼ê¤ËÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¸¶Â§¡¤ËÂ§¤ì¤Ð¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼½ñ¤Ç°ú¤¯¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀâÌÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Áê¼ê¤Î¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤ë
¢¨¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¼Àô¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë°úÍÑ
Â¿¤¯¤Î¡Ö´ÝÅê¤²·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¹ç¤¤¤ËÇû¤é¤ì¤¹¤®¤Ç¤¹¡£
¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹¥¤¤Ë¤ä¤é¤»¤¿¤Û¤¦¤¬¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢ÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºòº£¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ò»öÁ°¤Ë²óÈò¤¹¤ë¤³¤È¤â³ð¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢´ÝÅê¤²¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¯ÀÕÌ³¤ÎÊü´þ¤Ç¤¹¡£
»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò°Â°×¤ËÅê¤²¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤Ã¤Æ¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¼º³Ê¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀ®²Ì¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á
Â¿¤¯¤Î¡Ö´ÝÅê¤²·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ë¡ÖËÜÍè¤Î°ÕÌ£¡×¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÌä¤¤¤ËÅú¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ëËÜÍè¤Î°ÕÌ£¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¢¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤«¤é
¢¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤ò»î¤·¤¿¤¤¤«¤é
¢¢¼«Ê¬¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¼¨¤·¤¿¤¤¤«¤é
¢¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤¿¤¤¤«¤é
¾åµ¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤É¤ì¤âÉÔÀµ²ò¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ëËÜÍè¤Î°ÕÌ£¡½¡½¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Î¡ÖÀ®²Ì¡×¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
·è¤·¤Æ¡¢¸úÎ¨¤è¤¯»Å»ö¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¤¿¤á¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤¬Æ±¤¸ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆºÇÂç¸Â¤ÎÀ®²Ì¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¯°Ê¾å¡¢¸Ä¡¹¤¬¡Ö¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°éÀ®¡×¤ÏÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¤¦¤È¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°éÀ®¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÇ¤¤»¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Á¡¼¥à¤È¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½¸¹çÂÎ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¸Â¤ÎÀ®²Ì¤òÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¡¢É¬Á³Åª¤Ë¸Ä¡¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÎÏ¤ò°é¤Æ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°éÀ®¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®²Ì¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÀµÄ¾´Å¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤ÇÆ°¤¯¤È¤¤Ë¡¢¼«Ê¬¾¡¼ê¤ËÆ°¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¼Â¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¹¡£
¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®²Ì¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬°é¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¡¢²ñ¼Ò¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡ÖÀ®²Ì¡×¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÇ¤Ì¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÜ¤ÎÁ°¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÌµ»ö¤Ë½ª¤¨¤ë¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÄÉ¤¤µá¤á¤ë¤Ù¤ÌÜÉ¸¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£°ìÅÙ¡¢Ç¤¤»¤ë°ÕÌ£¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¡Ö´ÝÅê¤²·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡¢Æüº¢¤Î¸ÀÆ°¤ò¤è¤¯¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£°ìÀÚÍ¾Çò¤Î¤Ê¤¤¡ÖÌ¿Îá¡×¤âNG
¡Ö¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¸¢¸Â¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°Ñ¾ù¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬Ç¤¤»¤ë¾å¤ÇÂçÀÚ¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë½¾¤¦¤È¡¢¡Ö»Ø¼¨¡×¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤â¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¡Ö»Ø¼¨·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë°ìÀÚ¤Î¸¢¸Â¤òÍ¿¤¨¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¤Ë¤·¤«¹ÔÆ°¤µ¤»¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤ÎºÛÎÌ¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï¤¿¤À¤ÎÌ¿Îá¿ë¹Ô¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»Ø¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤¶ÛµÞ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤Åý¼£¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¼«¿È¤¬¡ÖÇ¤¤»¤ë¡×¤È¡Ö»Ø¼¨¤¹¤ë¡×¤òº®Æ±¤µ¤»¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö»Ø¼¨·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®²Ì¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¾å¼ê¤ËÇ¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦´ª°ã¤¤¤òµ¯¤³¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£»Ø¼¨·¿¥ê¡¼¥À¡¼¤¬´Ù¤ê¤¬¤Á¤Ê¥ß¥¹
»ä¼«¿È¤â´ÉÍý¿¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¡Ö»Ø¼¨·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î»Å»ö¤Î¿¶¤êÊ¬¤±¤Ð¤«¤ê¤ò¹Í¤¨¡¢¡Ö¡ûÆü¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡×¡Ö¢¢¢¢¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¶¦Í¤·¤Æ¡×¤È¡¢°ìÊýÅª¤Ê»Ø¼¨¤Ð¤«¤ê¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¸¢¸Â¤ò°Ñ¾ù¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¡¢¤Þ¤ë¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï¡Ö¤¦¤Þ¤¯Ç¤¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö»Ø¼¨·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤Î¤â¤È¤Ç¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¼«¼çÀ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï»ä¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢¤¿¤À¤ä¤ë¤À¤±¡£
¤·¤«¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤ÐÀÕ¤á¤é¤ì¤ë¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÜ¤Ï»à¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶²¤í¤·¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢»ä¼«¿È¤â¾ï¤Ëµ¤¤¬Ä¥¤êµÍ¤á¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ä²ñ¼Ò¤«¤é¤Î¸·¤·¤¤Í×µá¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â1¿Í¤Ç¸ÉÆÈ¤Ç¤·¤¿¡£
º£¡¢Åö»þ¤Î»ä¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£¡Ö»Ø¼¨¡×¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Îµ»ÎÌ°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö»Ø¼¨¡×¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ëÀ®²ÌÊª¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÇ½ÎÏ¤È¾ï¼±¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Îµ»ÎÌ°Ê¾å¤Î·ë²Ì¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ãæ±û´±Ä£¤¬¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Î°Æ·ï¤Ç¡¢¼ã¼ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÄó°Æ»ñÎÁ¤ÎºîÀ®¤òÇ¤¤»¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¡£»ä¤Ï¤½¤Î¤È¤ÊÌ¤Îºî¶È¤ËÄÉ¤ï¤ì¡¢»ñÎÁºîÀ®¤ÎÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öºÙ¤«¤Ë»Ø¼¨¤¹¤ëÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Ãæ±û´±Ä£¤ØÄó½Ð¤¹¤ë»ñÎÁ¤Ï¥ï¡¼¥É¤ÇºîÀ®¤¹¤ë¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇºîÀ®¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»ñÎÁ¤òºî¤êÄ¾¤µ¤»¤ë»þ´Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤â¤·¤ª¼¸¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¤é»ä¤¬¤ªÏÍ¤Ó¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Î¿´ÇÛ¤ò¤è¤½¤Ë¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÏÌµ»ö½ªÎ»¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¡¢Äó°Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¤ªË«¤á¤Î¸ÀÍÕ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¡¢»ä¤¬¡Ö¥ï¡¼¥É¤Çºî¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤³¤ÎÊ¸»ú¤ÏÀÖ¿§¤Ç¡×¡Ö¤³¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Î½çÈÖ¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡¡´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤»ñÎÁ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢ºÇ°¤Î¾ì¹ç¡¢Äó°Æ¼«ÂÎ¤òµÑ²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¡¢ºÙ¤«¤Ê»Ø¼¨¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎºÛÎÌ¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½ÆÀ¤é¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¤³¤ÎÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¤ÏÇ¤¤»¤ë¡×¤òÉô²¼¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÅÁ¤¨¤ë
·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤òÇ¤¤»¤ëºÝ¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎºÛÎÌ¤Ç¼«Í³¤Ë¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¡ÖÍ¾Çò¡×¤òºî¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¼¡¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¸ý¤°¤»¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¤³¤ÎÈÏ°Ï¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Ç¤¤»¤ë¡×
»ä¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ò½¬´·²½¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö»Ø¼¨·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤«¤éÃ¦µÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢
¡Ö¤³¤ì¤ò¼é¤ì¤ëÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁÊó¹ð¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¡×
¡Ö¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤ò¼é¤ì¤Ê¤¤¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Â¨»þÊó¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡¢Æ±»þ¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÌÀ³Î¤Ê¥ì¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤Ø¤ÎºÙ¤«¤ÊÊó¹ð¤ËÈÑ¤ï¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Ç¤¤µ¤ì¤¿»Å»ö¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¸Þ½½Íò ¹ä¡Ê¤¤¤¬¤é¤·¡¦¤Ä¤è¤·¡Ë
¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥é¥ÜÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
Ä¹Ìî¸©Åì¸æ»Ô½Ð¿È¡£¾åÅÄ¹â¹»Â´¡£Åì³¤Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢Ä¹Ìî»Ô¤ÎNEC¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢NECËÜ¼Ò¤ËµÕ½Ð¸þ¡£¼ÂÀÓ¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Æ°ÜÀÒ¡£Ãæ±û´±Ä£¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥·¥¹¥Æ¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¸½¾ì¤ò·Ð¸³¡£Ç¯´ÖÇä¾å600²¯±ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼1000¿ÍÄ¶¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ¨¤¤¡¢NEC¥°¥ë¡¼¥×12Ëü¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÇ¯100¿Í¤·¤«Áª¤Ð¤ì¤Ê¤¤¼ÒÄ¹¾Þ¤òÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î4ÅÙ¼õ¾Þ¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¡Ö»Ø¼¨·¿¥ê¡¼¥À¡¼¡×¤È¤·¤ÆÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¶ìÇº¤ò½Å¤Í¡¢ÆÍÈ¯ÀÆñÄ°¤òÈ¯¾É¡£¸ÉÆÈ¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÇ¤¤»¤ëÍ¦µ¤¡×¤³¤½¤¬¥Á¡¼¥à¤òÆ°¤«¤¹¸¶ÅÀ¤À¤ÈÄË´¶¤·¡¢¥È¥Ã¥×¥À¥¦¥ó¤È¥Ü¥È¥à¥¢¥Ã¥×¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«È¾Ç¯¤Ç´íµ¡Åª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òV»ú²óÉü¤ØÆ³¤¯¡£2023Ç¯¤ËNEC¤òÄêÇ¯Âà¿¦¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥é¥ÜÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¤Ë½¢Ç¤¡£¥Á¡¼¥à¤ò¼«Î§¤ËÆ³¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°éÀ®¤ä¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡Ù¡Ê¤¹¤Ð¤ë¼Ë¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥é¥ÜÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¸Þ½½Íò ¹ä¡Ë