テレビ朝日系ドラマ『ちょっとだけエスパー』第5話放送直後、野木亜紀子脚本ドラマ考察系YouTuber・トケルが自身のチャンネルにて最新回の考察動画を公開した。トケルは「白い男は兆しの未来の姿である可能性」に焦点を当て、主要キャラクターたちの思惑と、物語の大きな分かれ道“ジャンクション”について語った。



動画冒頭でトケルは、「文太たちが指示されたバッグを奪う活動ですが、バッグを運んでいた2人組も兆しが用意した人間だった」と新たな視点を提示。ラストで登場する謎の白い服の男と兆しが「実は同一人物であり、ビットファイブとヤングスリー、そして兆しによる戦いへと展開する」と、今後の物語の構図を整理して見せた。



特に注目されたのが死者数を巡る“究極の選択”だ。兆しは文太に「1万人の命が危ない」と告げたのに対し、ヤングスリー側には「1000万人が死ぬ」と全く異なる数を伝えている。トケルは「1000万人の命を選ぶのか、1万人の命を選ぶのか、という究極の選択のような話なんです」とその緊迫感を強調。さらに、白い男が「ジャンクションを戻しに来た」と語ることから、「ジャンクションは世界の分かれ道、分岐点だと兆しが言っていました。彼が未来人であり、物語を正しい方向に導こうとしているのでは」と大胆に予想した。



また、白い男の“指パッチンで全てが消える”能力については「TBSの名作ドラマ『SPEC』の二の舞十一を想起させる」とし、「もし白い男が兆し本人なら、さらに未来から来て自分の過去を止めにきているのかも」と複雑なタイムリープ構造を想定。ユーザーコメントを次々に取り上げながら、「現代の兆しと未来の兆し＝白い男の戦いなのかもしれない」と語った。



一方で、「ビットファイブもヤングスリーも“本当のヴィランではない”」という見解も。「それぞれが正義と信じて行動していて、いずれ8人全員がチームを組み、世界を救う展開になるのでは」と今後の展望に言及した。アンジャクの能力向上や盗聴騒動、たこ焼きの人形が象徴する“仲間”の人数にも触れ、物語の細かな伏線を丁寧に拾い上げる場面も印象的だった。



動画のラストでは、視聴者からのコメントや考察を交え、「やはり本当の主人公は兆しなのかもしれません」と総括。「この後も『ちょっとだけエスパー』考察動画を公開していきますので、リアルタイムで一緒に盛り上がりましょう！」と視聴者に呼びかけ、ライブ配信と考察投稿への参加を促し締めくくった。