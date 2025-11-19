ÅìËÌ½Ð¿È¤Î¶Í°þ²£ÉÍÂçGK¹â¶¶°ìÊ¿¡¢Íèµ¨¤ÎÀçÂæ²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¡Ö¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ï19Æü¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç¤ÎGK¹â¶¶°ìÊ¿(22)¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÆâÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡½©ÅÄ¸©½Ð¿È¤Î¹â¶¶¤Ï¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄU-15¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍU-18¤ò·Ð¤Æ¶Í°þ²£ÉÍÂç¤Ø¡£¿À¸ÍU-18»þÂå¤Î2019Ç¯¤È2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢U-16ÆüËÜÂåÉ½¤ÈU-17ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î¤¢¤ë°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅìËÌ½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
°Ê²¼¡¢¥¯¥é¥ÖÈ¯É½¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë&¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡üGK¹â¶¶°ìÊ¿
(¤¿¤«¤Ï¤·¡¦¤¤¤Ã¤Ú¤¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2003Ç¯10·î2Æü(22ºÐ)
¢£½Ð¿ÈÃÏ
½©ÅÄ¸©
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
191cm/87kg
¢£·ÐÎò
»Í¥Ä¾®²°¥µ¥Ã¥«¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ-½©ÅÄU-15-¿À¸ÍU-18-¶Í°þ²£ÉÍÂç
¢¨2019¡¢20Ç¯ JFA¡¦J¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê(¿À¸Í)
¢£ÂåÉ½Îò
U-16ÆüËÜÂåÉ½¡¢U-17ÆüËÜÂåÉ½
¢£¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø¤Îüâ¶¶°ìÊ¿¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î¤¢¤ë°ÎÂç¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÅìËÌ½Ð¿È¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£¡×
