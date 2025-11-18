「とくにキレイなチノパンツ」 ブーツもスニーカーも似合う絶妙シルエット





チノの中でも「とくにいい」 チノ パン

あらためて今注目が集まるチノは、バリエーションも豊かに進化。デニムにはないベージュのトラウザー感覚でシーンやテイストを限定せずに、デニムのように「何とでも合わせやすく・どこにでも行ける」 ラクとキレイを両立しながら着回せる、スタイルUP効果に優れた名品をご紹介。







スタイルUPに直結「すそ広がりの直線ワイド」

ベージュタックワイドパンツ／ソブ（フィルム） すそがやや広がっているから、ボリューム感のあるショートブーツも、スニーカーも似合う。センターシーム入りのスラックスのようなデザインはどんな予定にもフィット。ツータック入りで、ワイドシルエットでも腰まわりもすっきりまとまる。動作をじゃましないことに加えて、ヒールの高さにも左右されにくい、ウエストの位置も高めの設計。キュッと絞ったウエストから、ゆるやかに広がるヒップラインに丸みの出る形。







