「お手本になる」評価急上昇の21歳日本代表DF、“初共闘”のコアメンバーに感嘆「さすが代表常連組」
11月18日にボリビア代表と国際親善試合を戦う日本代表が17日、都内で前日練習を実施した。
トレーニングの後、10月のパラグアイ戦とブラジル戦、14日のガーナ戦と左CBで３試合連続先発出場を果たし、評価が急上昇している22歳のDF鈴木淳之介が取材に対応。このシリーズで初めて共闘するDF板倉滉について、こう語った。
「お手本になるようなプレーしてくれると思いますし、さすが代表常連組だなっていう印象です」
長く森保ジャパンの最終ラインを支えてきたコアメンバーの28歳からは、学ぶべき点が多いようだ。
自身への評価が高まっているものの、「気にしていないです」とキッパリ。次の試合に向けて集中していた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「一流なんじゃないかな」久保建英が“無双”した24歳の日本代表MFを絶賛！「こうして欲しいなというプレーをそのままやってくれた」
トレーニングの後、10月のパラグアイ戦とブラジル戦、14日のガーナ戦と左CBで３試合連続先発出場を果たし、評価が急上昇している22歳のDF鈴木淳之介が取材に対応。このシリーズで初めて共闘するDF板倉滉について、こう語った。
「お手本になるようなプレーしてくれると思いますし、さすが代表常連組だなっていう印象です」
長く森保ジャパンの最終ラインを支えてきたコアメンバーの28歳からは、学ぶべき点が多いようだ。
自身への評価が高まっているものの、「気にしていないです」とキッパリ。次の試合に向けて集中していた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「一流なんじゃないかな」久保建英が“無双”した24歳の日本代表MFを絶賛！「こうして欲しいなというプレーをそのままやってくれた」