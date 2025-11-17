2年連続の“デコピン逃走”が話題

ふと飛び出した“返し”に笑顔が広がった。ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会が選ぶナ・リーグ最優秀選手（MVP）に選ばれた。受賞が発表された米番組「MLBネットワーク」には、真美子夫人と愛犬デコピンとともに登場。インタビューの最後に放った英語が話題を呼んだ。

大谷は司会者から受賞への思いなどについて聞かれ、終始和やかなムードで受け答えをしていた。一方で時折視線を送ったのがデコピンだった。昨年の会見ではすぐに“逃走”。1年の時を経たこの日は大人しくしていたが、少し“ウズウズ”する様子も。真美子夫人も前足を抑える場面が見られた。

約4分間のインタビューの終盤、司会者から突如「（MVPを獲得したので）デコピンには、おやつのサービスをあげますか？」との質問が飛んだ。大谷は大爆笑。「Yeah! I think he was barking!（彼は吠えていたと思います） ハハハ」と番組内で“唯一”英語で返答し、司会者ら3人も大笑いだった。

「ハハハ お利口なワンちゃんですね！ （デコピンよ）ショウヘイ・オオタニを止めた方がいいですね！ 素晴らしいシーズン、そして4度目のMVP受賞おめでとうございます！」と締めて番組が終わった。

大谷は、パブリックな場ではウィル・アイアトン通訳を通して取材に応えることがほとんど。もっとも、普段は選手たちと自ら交流を取っていることでも知られており、今年の優勝セレモニーでは流暢な英語でファンに感謝の思いを届ける場面があった。（Full-Count編集部）