ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ロサンゼルス・レイカーズ

日付：2025年11月15日（土）

開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）

最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 104 - 118 ロサンゼルス・レイカーズ

NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ロサンゼルス・レイカーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし25-35で終了する。

第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び52-65で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び77-95で終了する。

第4クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び104-118で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は35:04出場、14得点、0アシスト、4リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-15 13:05:06 更新