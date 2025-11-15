【NBA試合速報】2025年11月15日（土） ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ロサンゼルス・レイカーズ 八村は14得点、レイカーズ勝利
ニューオーリンズ・ペリカンズ vs ロサンゼルス・レイカーズ
日付：2025年11月15日（土）
開催地：スムージー・キング・センター（New Orleans）
最終スコア：ニューオーリンズ・ペリカンズ 104 - 118 ロサンゼルス・レイカーズ
NBAのニューオーリンズ・ペリカンズ対ロサンゼルス・レイカーズがスムージー・キング・センター（New Orleans）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし25-35で終了する。
第2クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び52-65で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び77-95で終了する。
第4クォーターはニューオーリンズ・ペリカンズが試合を有利に運び104-118で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は35:04出場、14得点、0アシスト、4リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-11-15 13:05:06 更新