祖母がくれた子の教育資金をひと月で使い切る「だめんず」と熟年離婚「シゴデキ」妻がそもそも結婚した理由

弁護士探しのポータルサイト「ベンナビ離婚」が、20〜49歳の既婚女性2993人に実施した調査によると、60.3%が「一度は離婚を考えたことがある」と回答。

原因として多かったのは、「性格・価値観が合わない」(1042人)、続いて、「家事や育児を手伝ってくれない」(564人)「夫の家族や親族との折り合いが悪い」(265人)など。しかし実際に離婚に至っていないのは、金銭面の不安や子どもへの影響があるためだ。

そんな中でも、残りの人生の後半を見据え、舵を切った女性たちがいる。

6年越しの戦いを経て、熟年離婚を勝ち取った女性の相手は、「家事や育児を手伝わない」「家族や親族との折り合いが悪い」うえに、「金遣いか異常に荒い」という典型的な「だめんず」だった。

実は女性は結婚前から、元夫のだめんずっぷりは、薄々勘づいていたという。ならば、なぜそんな男性と結婚してしまったのか。

彼女の決断に至るまでの道のりをお聞きした。

子どもが小さい頃から離婚が頭をよぎった

東京都内で建築関係の会社で役員を務める和美さん（仮名・56歳）。人事や採用業務を担当する彼女は、海外出張もこなす多忙なキャリアウーマンだ。社会人の娘と地方で一人暮らしをしている大学3年生の息子がおり、6年越しの離婚調停から裁判を経て今年離婚。現在は25歳の娘と2人で暮らしている。

和美さん（仮名・56歳）1969年千葉県生まれ。年子の妹としっかり者の弟の3人兄弟の長女。私立校から内部進学で大学へ。

大学卒業後は、親族が創立した建築関連会社に入社。全国各地に事業所展開するようになった同社の役員として働く。

前夫とは知人を通して知り合い、友人関係を経て結婚。長女、長男を設けるも、6年前から別居し、今年7月に離婚。現在は、遠方に暮らす大学生の息子、ともに暮らす娘、犬3頭が家族。

もともと友人だった2歳年上の元夫とは、友人時代を含め約5年の付き合いを経て、2000年に結婚した。ほどなくして子宝に恵まれたものの、和美さん曰く、飲食関係で働く夫は「とにかく仕事人間」。子育ては常にワンオペ状態で、まだ子どもが小さいうちから離婚が頭をよぎり始めたという。

料理が得意でも家族のために作ることはない

「勤務時間が不規則なのは仕方ないんですけど、とにかく仕事に行くギリギリまで寝ていて、出かける直前に起きるという日々で。帰ってくるとパタっと倒れて爆睡。子育ても家事もまったくやらず、完全にワンオペでした」（和美さん。以下同）

和美さんは、親族の経営する会社で役員として忙しく働きながら、夕方になると保育園に子どもを迎えに行く。慌ただしくごはん支度をして食べさせ、遊び相手になり、バタバタとお風呂に入れてぐったり疲労困憊。泥のように眠り、あっという間にまた朝が来る……という毎日の繰り返し。

夫は仕事柄夜中に帰宅することがほとんどで、家事や育児を分担することがまったくなかった。「すれ違い生活なのだから仕方がない」と頭では理解しようとしても、「一緒に子育てをしている」という実感が持てなかったのも当然だ。

夫は飲食店勤務だけあって、もちろん料理は得意だったが、和美さんや子どものために家で料理やお弁当を作ってくれたことはほとんどない。

「自分のお腹が減れば、自分の分だけは何かしら作るけど、子どもや私のために作るという考えがないんですよね」

仕事で料理を作るので、家でまでやりたくなかったのかもしれないが、夫婦で協力して子育てをするのが家族というもの。和美さんの話に、「せめて自分が得意なことは率先してやればいいのに」と思ってしまう。仕事が忙しくて心身ともに疲れ切っていたのだろうと和美さんは言うが、それは妻である和美さんだって同じだろう。

「最初から期待していなかった」

「せめて家族のコミュニケーションを取るだけでも、と思ったこともありますが、子どもたちが学校へ行く時間は当然のように寝ています。休みの日も変わりません。

子どもたちは家では寝ている夫の姿しか見られない。正直、あまりそういう姿を見せてほしくなかったです。

子どもたちも大きくなって、友達との付き合いも出てくると、もう家族バラバラな感じになって……」

学校行事への参加も基本的に和美さんだけ。さすがに子どもが小さい頃は、運動会や発表会などのイベントに来たこともあったが、ほんの数えるほどだ。誕生日やハロウィーン、クリスマスなど、子どもたちが楽しみにしている季節のイベントも、家族全員で楽しむことは皆無だった。

「もちろん、誕生日のサプライズなんてまったくなかったし、こちらも最初から期待していないというか……。まあそういう人ではなかったので」

「そういう人ではない」というのは、結婚前から薄々感じていたと言うが、「子どもが生まれたら、夫も変わるかもしれない」と期待してしまったのかもしれない。

だが子どもが生まれ、実家などでイベントを祝おうとなっても、仕事を理由に元夫が参加することはほとんどなく、周りのファミリーが楽しそうに誕生パーティーや季節のイベントで盛り上がった話を聞くたびに、羨ましさや疎外感を感じたという。

「金遣いが異常に荒かった」

元夫は、頼んだことはやってくれることもあったというが、気を遣いながらお願いするのも億劫になって、和美さんが仕事でどうしようもならない最低限のことだけ、やってもらう関係だった。

だが、離婚を真剣に考えるようになったのは、そうした関係性の希薄さばかりではない。実は元夫は、「金遣いが異常に荒かった」。

「とにかくすごくお金遣いが荒い人で……。あればあるだけ使ってしまうんです。高価な買い物や食事、後先考えずに、贅沢をしたがるというか。

娘が生まれた時、夫のおばあちゃんからけっこうな額のお祝いを通帳ごといただいたので、『何かあった時のために使おう』と引き出しにしまっておいたのですが、いつの間にか通帳を持ち出し、ひと月ほどで使い切ってしまったんです」

子どものための大切なお金を、ただ「いい服を着たい」「贅沢なものを食べたい」と自分の欲のために使い切ってしまう典型的な“だめんず”に、いい加減愛想の尽きた和美さん。話を聞いていると、そもそもなぜこんなダメ男と結婚したのか、疑問すら沸いてくる。逆に、何が決め手となって一緒になったのだろうか。

元夫は顔が好みだった

「彼と結婚する前に、10年以上付き合っていた人がいたんです。その人と別れて夫と付き合い始めました。元夫は顔も好みだったし、話すとすごく楽しくて笑いのツボが合うというか。

私も30歳近くで、周りはほとんど結婚していたし、親からの『早く結婚しろ』というプレッシャーもすごい中、何度も『結婚しよう』と言ってくれて……」

適齢期になると仲の良かった女友達がどんどん結婚していき、焦りを覚えるのもごくあたりまえの感情だし、「30歳までに結婚したい」と願う女性は多いだろう。まさに和美さんもそのひとりで、なかば勢いで結婚してしまったのだろう。

まさか、子どもが生まれて早々に、「この人と一生一緒にいるつもりはない」と思う日がくるなんて、夢にも思っていなかったに違いない。

そして和美さんは、ついに離婚への一歩を踏み出すのだが……。それは6年に及ぶ長い離婚調停から裁判に続く道の始まりに過ぎなかった。

後編「『あんなパパとは離婚して』金使いが荒いダメンズと6年がかりで熟年離婚。夫が口にした衝撃の『財産分与』」では、「人生をやり直せるなら、出会いたくもない」と思わせた、元夫の非道っぷりを詳しくお伝えする。

