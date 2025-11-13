福留光帆、令和ロマン・松井ケムリの面白さに嫉妬「そりゃM-1、2回獲れますよね」
タレントの福留光帆（22歳）が、11月11日に自身のYouTubeチャンネルを更新。令和ロマン・松井ケムリのツッコミに「本当になんか結構悔しいことが多くて。なんでこんなに面白いんだろう。そりゃM-1、2回獲れますよね」と嫉妬した。
福留光帆のYouTubeチャンネルに、ラジオ番組「GURU GURU！」で共演している令和ロマン・松井ケムリが出演。ケムリが以前ラジオで福留ついて、明石家さんまの若い頃や相方の高比良くるまに似た喋りの能力があると話していた話題になる。
福留はケムリに対して「ケムたんは優しい人で3回に2回はツッコんでくれる」と褒めつつも、ケムリのツッコミの上手さに「もう本当になんか結構悔しいことが多くて。なんでこんなに面白いんだろう。そりゃM-1、2回獲れますよね」「（東京ホテイソン・）たけるとかに抱いたことのない感情」「クロちゃんとかも逆に先輩すぎて、さすがだなとは思うけど、ケムたんになんか『うわ、1本取られた』」「ボケてもツッコミでさらにこう乗っけて笑いを持っていかれるので、トンツカタンの森本（晋太郎）さんタイプ」と嫉妬を露わにした。
