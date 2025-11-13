「穿いてびっくり」「細見え！」【グローバルワーク】店員さんもリアルバイ♡「楽ちんパンツ」

パンツの窮屈感が苦手……。そんな人におすすめしたいのは、ストレッチ素材やウエストゴムで楽に穿けそうな【グローバルワーク】のワイドパンツ。センタープレスとこだわりの切り替えで、細見えも狙えるパンツは、店員さんもリアルバイするほどお気に入りのよう。秋のレジャーシーンにぴったりのコーデや、オフィスシーンのお手本にしたい好印象コーデなど、店員さんによる着回し術もぜひ参考にして。

ストレスフリーにおしゃれを楽しめる楽ちんパンツ

【グローバルワーク】「スッキリイージーパンツ」\3,990（税込）

ゆったりと穿けそうなワイドシルエットが特徴。ストレッチ性のある素材で作られているパンツは、ストレスフリーにおしゃれを楽しみたい人にぴったり。ウエストゴムで着脱も楽そう。公式オンラインストアで「センタープレスや後ろ身頃の切り替えで脚をスッキリ見せる」と紹介されているように、スタイルアップを狙えるのも嬉しいポイントです。

楽ちん細見え！ 秋っぽブラウンコーデ

「穿いてびっくり！楽ちんすぎる！細見え！」「ウエストゴムで着脱もカンタン」と大絶賛しているこちらのスタッフさんは、ブラウンカラーを「リアルバイ」したとのこと。こっくり深みのある色味が、トレンド感も秋ムードも一気に盛り上げています。ワイドパンツなのにスッキリ見えそうなシルエットで、ボリュームのあるアウターやオーバーサイズのトップスもバランスよく着こなせそう。

お手本にしたい！ 好感度アップも狙えるオフィスコーデ

都会的で洗練された印象を与えられそうなグレイッシュなベージュのパンツ。スタッフさんのように、ストライプシャツとVネックセーターできれいめにまとめれば、オフィスシーンにもぴったりのコーデに。ライトブルーシャツが爽やかに映えて、好印象も与えられそうです。

大人に似合うきれいめカジュアルコーデ

「お求めになりやすい金額で個人的に激推しアイテムなのでぜひ1度購入してみてください」とコメントしているスタッフさんは、クールに決まるブラックを着用。デニムシャツにピンクカーディガンを肩がけしてアクセントをプラスすれば、ワンランク上のキレイめカジュアルコーデを楽しめそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i