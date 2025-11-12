トヨタ「“5人乗り”ノア」に反響あり！ 「3列目はなくていいかも」利便性高めた2列仕様に注目集まる！ 約297万円で買える「サードシートレス仕様」どんなモデル？

利便性高めた「5人乗りノア」に注目集まる！

トヨタの人気ミニバン「ノア」は、2001年の初代登場以来、広い室内空間と高い安全性能でファミリー層を中心に高い支持を集め続けています。

現行モデルは2022年1月にフルモデルチェンジした4代目。定期的にアップデートされており、2025年9月には一部改良が施されました。

サードシートレスの「5人乗りノア」とは！

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「“5人乗り”ノア」です！ 画像を見る（30枚以上）

このノアには、標準の3列シートのレイアウトとは異なり、サードシートがない「2列シート仕様」がラインナップされていますが、これはどのような車両なのでしょうか。

現行ノアは、最大8名乗車が可能な3列シートと両側スライドドアを備え、日常使いから長距離移動まで幅広く対応するモデル。

外観は親しみやすく機能的なデザイン、内装はスリムなピラーや水平基調のパネルにより開放的な空間が特徴です。

パワーユニットは、1.8リッターハイブリッドまたは2リッターガソリンが用意され、全車に「トヨタセーフティセンス」が標準装備されるなど、高い安全性能も魅力です。

このノアに設定されている2列仕様の正体は、身体が不自由な人や高齢者の利用を想定した福祉車両「ウェルキャブ」のラインナップのひとつです。

特に「車いす仕様車 タイプII」と呼ばれるモデルが、サードシート部分を完全に取り除くことで、車いすのスムーズな乗車を可能にしています。

この仕様では、室内に長さ1470mm×幅1405mm×高さ1405mmのスペースが確保され、乗降時の動線も自然で快適になるように設計。

乗車定員は車いす1名を含めて5名（車いすを使用しない場合も5名乗車が可能）となり、サードシートを持たない8ナンバー仕様として、福祉施設の送迎車などにも活用されています。

また、ウェルキャブには、サードシートを跳ね上げたスペースに車いす1名が乗車可能なモデルも用意されており、こちらは車いす利用時で6名、車いすを使用しない場合は8名の乗車が可能です。

乗降をサポートするスロープにはショートタイプと引き出し式タイプがあり、特にリアバンパー一体型のショートスロープは、乗降作業に必要な後方スペースを大幅に縮小できる点が特徴。

さらに、エアサスペンションによる車高降下機能によりスロープの角度が浅くなり、車いす利用者が自然な姿勢で乗り込めるよう配慮されています。

もちろん、車いす固定用の装置や3点式ベルト、夜間照明など、安全性と快適性を高める装備も充実しています。

価格（消費税非課税）は297万8000円から375万1000円です。

通常モデルが持つ元来の使いやすさに加え、福祉仕様ならではの細やかな配慮が光るノアは、誰にとっても快適な移動を支えるミニバンとして支持を集めています。

そんな5人乗りのノアに対して、ネット上では多くの反響が寄せられました。

「ノアかっこ良いですね！」といった純粋なデザインへの評価に加え、「3列目シートはなくていいかも」と、2列シート仕様のレイアウトそのものに魅力を感じる声が上がっています。

そして、福祉車両としての本来の使い方ではなく、「広大な荷室を持つ5人乗りミニバン」という新しい価値を見出すコメントも存在。

「これなら草刈り機が積めるし家族も載せられる」「5人家族の自分にはアルファードは無駄に高い。5人乗りのノアがピッタリかも」といったように、大家族向けミニバンとは異なる、積載性と乗車定員のバランスが取れた実用的な選択肢として、関心を集めている様子もうかがえました。