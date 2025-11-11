BTS¡¦RM¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥ÈSHOT¤òÂçÊü½Ð¡ªÅìµþ¤Ç¥¢¡¼¥È½ä¤ê¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ËÈ¿¶Á»¦Åþ¡ÚPHOTO¡Û
BTS¤ÎRM¤¬¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦RM¡¢µþÅÔ¤Ç¡È²ÈÂ²SHOT¡É
RM¤Ï11·î10Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö2.0¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ´Ñ¸÷¤òËþµÊ¤¹¤ëRM¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µµÍ¤ÎSKWAT KAMEARI ART CENTRE¤ä¡¢½ÂÃ«¤Î¥ï¥¿¥ê¥¦¥àÈþ½Ñ´Û¤Ê¤É¡¢Åìµþ¤Î¥¢¡¼¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òË¬¤ì¡¢¥¢¡¼¥È¹¥¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë°ìÌÌ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÇÆüËÜ¿©¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤µ¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¿¤Î!?¡×¡Ö¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¾ì½ê¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªRM¤ÏÀè·î¡¢²ÈÂ²¤ÈµþÅÔ¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡þRM ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1994Ç¯9·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Ê¥à¥¸¥å¥ó¡£2013Ç¯6·î¤ËBTS¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥À¡¼¤È¥á¥¤¥ó¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ñ¸ì¤¬´®Ç½¤ÊÆ¬Ç¾ÇÉ¡£BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇºÇ½é¤ËBig Hit¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤Î¤¬RM¤Ç¡¢»öÌ³½êÂåÉ½¤Î¥Ñ¥ó¡¦¥·¥Ò¥ç¥¯¤Ï¡ÖRM¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£BTS¤òºî¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÈà¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£JUNG KOOK¤â¡Ö»öÌ³½ê¸«³Ø¤ÎºÝ¤ËRM¤Î¥é¥Ã¥×¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂÎÏ¤È¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò·ó¤Í¤½¤Ê¤¨¤¿¿ÍÊª¤È¤¤¤¨¤ë¡£2023Ç¯12·î¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£