雨でも快適、長時間でも快適。毎日に寄り添うウォーキングシューズ【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
ビジネスにも、旅にも。幅広く使える【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、ニューバランスの定番メンズウォーキングシューズに、さらなる快適性を加えたアップデートモデルのアイテムだ。
「FRESH FOAMソール」の搭載により、クッション性が向上し、長時間の歩行でも足への負担を軽減。ガセット全体からタンまで「GORE-TEX」メンブレンを採用することで、雨の侵入を防ぎ、天候を問わず快適に履ける構造となっている。
ウォーキングはもちろん、旅行やビジネスなど多様な装いに馴染むベーシックなカラー展開で、足入れのしやすい2サイズを用意。
機能性と汎用性を兼ね備えた一足として、日常のあらゆるシーンを心地よくサポートすること間違いなしだ。
