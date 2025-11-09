アップルが1000ドル（約15万4000円※）を大幅に下回る廉価版「MacBook」を2026年前半に発売すると、米ブルームバーグが報じています。

※1ドル＝約154円で換算（2025年11月6日現在）

↑廉価版なら手が届くかも（画像提供／encierro - stock.adobe.com）。

アップルが現在販売しているノートパソコンで、最も廉価なのは999ドルの「13インチMacBook Air」です。デスクトップPCのMac miniは599ドル（約9万2000円）ですが、こちらにはディスプレイもキーボードも付属しません。

ここ数か月間で廉価版MacBookに関する噂は何度も登場しており、著名アナリストのミンチー・クオ氏は、この製品には13インチディスプレイとiPhoneに用いられているプロセッサ「Aシリーズ」が搭載されると6月に報告していました。

どうやらこのAシリーズは「iPhone 16 Pro／Pro Max」に搭載された「A18 Pro」チップになるようです。

さらにクオ氏は、廉価版MacBookでは「iMac」のような明るいカラーリングが用意され、「シルバー」「ブルー」「ピンク」「イエロー」で販売されるとも述べています。

廉価版MacBookは既存のMac製品を置き換えるのではなく、2026年に投入される「M5」チップを搭載した「MacBook Air」や「MacBook Pro」と並んで販売される予定とのこと。

大幅な円安が続く中、廉価なMacBookは日本でも人気を呼びそうな予感がします。

Source: MacRumors

