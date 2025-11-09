“あのちゃん”ことミュージシャンでタレントの「あの」が2025年11月7日、公式YouTubeチャンネル「あのちゅーる」に公開した動画で、日本テレビ系バラエティ番組「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「グルメチキンレース・ゴチになります！」で100万円を獲得したと報告した。

あのは11月6日放送の東京ディズニーリゾートを舞台にした「ぐるぐるナインティナイン2時間SP」の「ゴチになります！」にVIPチャレンジャーとして初参戦し、賞金100万円のピタリ賞を獲得した。

「【祝】１００万円手に入れた」と題した動画であのは、カメラに顔を近づけながら「100万円ゲットした」と単刀直入に伝えた。撮影場所は洗面台で、髪はお風呂上りのためか濡れそぼり、服装はパジャマ。快挙達成の興奮は冷め止まないようで「100万円ゲットですよ！？ 100万円ゲットってことはぼくが100万円を獲得したということ。ぼくの口座に100万円が振り込まれる。ぼくの所持金が100万円増えるってことだ。すごいだろ」と勝ち誇った。

YouTubeの更新はおよそ3カ月ぶり。そのことについて「すいません」と詫びつつ、多忙につきYouTubeで発信するようなプライベートの出来事がなかったと弁明し「ピタリ賞だったので戻ってきました」と視聴者に向けて手を振った。スキンケアをしながら「ピタリ賞獲ったのすごくね？ ワンチャン1位とかは獲れるわけじゃん。誰かしら1位になれるんだから。けど、ピタリ賞はすごいよ」と自画自賛した。

あのは「ゴチになります！」の1品目で最高金額の料理を注文。企画の途中でそのことを告げられ、別の料理を注文するチャンスが与えられて「変えたほうがよさそうな空気は何となく感じた」という。しかしあのは「とにかく自分を信じる。周りになんと言われても『絶対に大丈夫だから』と思って変えれるチャンスをスルーし、貫かせてもらいました」と回想し、「自分を信じることが大事でした」と勝因を分析した。

また、共演者からメニューを決めるのが早いと言われたとのことで「直感なんだよ。こういうのは。（偏食家のため）食べられるのがそんなにないから簡単というか。食べたいのを頼んだし」と述べ、「だからのいいことづくめの日でした」と喜びを滲ませた。なお、100万円の使い道については「ガチャガチャとか100万円分やりたいかも」「クレーンゲームとか、ゲームセンターで100万円使いたい」と説明。さらには、自宅近所に夜中に躓いたことがある邪魔なポールがあるとし「ポールをぶっ壊したいです。100万円で」と願望を口にしていた。

こうした「ゴチになります！」の裏側を、湯上りのすっぴんと思われる状態で語ったあのに対し、コメント欄には「風呂上がりのすっぴん綺麗すぎる」「ビジュ強すぎ」「濡れ髪のあのちゃん可愛すぎる」などの声が寄せられている。

（文＝こじへい）