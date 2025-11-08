PIZZA OF DEATH RECORDSが、新イベント『Hub Slice vol.4』を代官山UNITにて2026年2月15日に開催。ENTH、HOTVOX、lilbesh ramko、Peterparker69、UNHOLY11の5組が出演する。

本イベントは、アーティスト、観客、ライブハウスの“ハブ”となることを目指し、今後は不定期かつ、定期的に開催予定。出演アーティストは、ジャンル、所属、年齢、形態などあらゆる垣根を取り除いた、ただ“かっこいい人達とかっこいいイベントをしたい”という思いで行われる。

今回の企画の趣旨は“ダンス再解釈”。音楽に合わせて身体を動かすことがダンス（踊り）とするならば、パンク／ハードコアカルチャーでもあるクラウドサーフやモッシュもダンスで、これはレイヴカルチャーにも通ずるものがあるとし、それを再確認すべく今回のラインナップを構想したという。

チケットは、本日11月8日よりイープラスにて先行受付が開始となった。

（文＝リアルサウンド編集部）