¡½¡½Â¿ÅÞ²½¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¼Â¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸øÌÀÅÞ¤¬°ìÈÖ¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬......¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¸øÌÀÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞ¤Ë26Ç¯¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï8¡ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬12¡Á13¡ó¤Ë¤Ê¤ì¤Ð´°Á´¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Ï¹ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡½¡½Â¾¤ÎÌîÅÞ¤¬¡Ö¹ñ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸øÌÀ¤Ï¡¢´±Î½¤ÎÃ¯¤¬²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñ¤Î¡Ö¼è¤ê°·¤¤¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡×¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤ë¤È¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¡¼¥È¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤«¤é¼çÂÎ¤ËÊÑ¤ï¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡©
º´Æ£¡¡À¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤ë¤È¤¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤¬Ãæ¿´ÅªÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤³¤ÎÃª¤Ë²¿¤¬¤¢¤ê¡¢²¿¤¬É¬Í×¤«Á´¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÅ¹¤Ç20Ç¯¥Ð¥¤¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î±¿±Ä¤â¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¡½¡½´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤À¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢¡Öº²¤ÎÆÈÎ©¡×¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Ë±óÎ¸¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿´¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¦¤ä¤¯»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¡Öº²¤ÎÆÈÎ©¡×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¼«Ì±ÅÞ¤¬º£¸å¤ÎÁªµó¤Ç¶¨ÎÏ¤òµá¤á¤Æ¤â¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¤è¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
º´Æ£¡¡¤Ï¤¤¡£¤½¤ì¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤ÎÇ°¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤³¤ì¤Ï²¸ÃÎ¤é¤º¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊý¡¹¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º´Æ£¡¡¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÎ¥Ã¦¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂÖÅÙ¤Ï¼è¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²»ÃÔ¤Î¥«¥é¥ª¥±¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¤è¡£²»¤¬³°¤ì¤Æ¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¿Í¤À¤±¤ï¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤ÏÌÂÏÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤Ï¡Öº²¤ÎÆÈÎ©¡×¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ïº²¤À¤±¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¸øÌÀÅÞÎ¥Ã¦¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¢¶âÌäÂê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¼«Ì±ÅÞÅª¤Ë¤ÏÏÃ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ã´¡Ê¤ß¤½¤®¡Ë¤ÏºÑ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢º£¸å¤½¤ó¤ÊÉÔ¾Í»ö¤¬µ¯¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Þ¤¹¡¢¤È¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¼«Á³ÂÎ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë°¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢·«¤êÊÖ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶ºÀµ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ìµ°Õ¼±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¶ºÀµÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡½¡½"¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Ü¡¼¥ó¡¦¥¥é¡¼"¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¤¤¤ä¡¢"¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¡¦¥Ü¡¼¥ó¥Ø¥Ã¥É"¡¢Å·Á³¤Î¶ò¤«¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é³§¡¢¥·¥Ó¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ËÜÅö¤Î¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¬¥Á¤Êµ¡Ç½ÉÔÁ´¡£
º´Æ£¡¡ËÜÅö¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂç¾æÉ×¤«¡©¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤ª¤½¤é¤¯Âç¾æÉ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡½¡½Â¿¤¯¤ÎÆ¬¤Î¤¤¤¤³ØÀ¸¤â¸«¤Æ¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¾Íè¤ÏÂç¾æÉ×¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ò²ñ¤¬¥À¥á¤È¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ÎÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¸÷¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢µ»½Ñ¼Ô¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï¥â¥Î¤òºî¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤½¤Îµ»½Ñ¼Ô¤¬¤Þ¤À¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¡¢¤½¤³¤ò°é¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¹âÅÙ¤ÊÀìÌç²È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Âç³Ø¤â³ØÀ¸¤¿¤Á¤Î¼Á¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌäÂê¤Ï¶µ»Õ¤È¶µ°é¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅìÂç¤Ë¿·¤·¤¤³ØÉô¤òºî¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç¶µ¤¨¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡±Ñ¸ì¤Ç¶µ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢Á´¤¯°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡£
¡½¡½¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
º´Æ£¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢ÅìÂç¤¬¶áÇ¯¡¢Âç¤¤Ê¼ÂÀÓ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë·ë²Ì¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Íý·Ï¤ÇÈ¯ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢ÅìÂç¤Ï¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¼å¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤¢¤ÎÂç³Ø½Ð¿È¼Ô¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç³Ø¤ÎÀèÀ¸¡¢ºÛÈ½´±¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÂç³Ø¡¢ºÛÈ½½ê¤ÎÎ¾ÁÈ¿¥¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í»ö¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ç¡¢¿ÆÊ¬»ÒÊ¬¤Î´Ø·¸¤ÇÊª»ö¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶µ°÷¤ÈºÛÈ½´±¤òºî¤ë°Ê³°¤ËÅìÂç¤ÎÍ¥°ÌÀ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½¼«Ê¬¤ÏÅì³¤ÂçÂ´¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÅìÂç¤ÏÆ¬¤¬¤¹¤´¤¤ÎÉ¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬......¡£
º´Æ£¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ÎºÛÈ½´±¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»à·º¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÉÝ¤¤¤«¤é¡¢ºÇ¶á¤ÏºÛÈ½°÷À©ÅÙ¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÅìÂçÂ´¤Ï¡¢ÆâÉô¤Î¸¢ÎÏÆ®Áè¤È¼«¸ÊÊÝ¿È¤À¤±¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÅìÂçÂ´¤Ç¾å¾ì²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤â¤é¤¤»ö¸Î¡×¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¤Í¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÒÄ¹¤ÎËÜÍè¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¡Ö¤â¤é¤¤»ö¸Î¡×¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÈÆâ¤À¤±¤ÇÀÕÇ¤¤ò¼è¤ëËÜÉôÄ¹¤°¤é¤¤¤¬¡¢ÅìÂç¥¨¥ê¡¼¥È¤Î¸Â³¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ê¡¼¥È¡¢ÆÃÄêÊ¬Ìî¤ÎÀìÌç²È¤òÅìÂç°Ê³°¤Çºî¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÏÃ¤ÏÌá¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¼«¹ñ¸ì¤Ç¤¤Á¤ó¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë³ØÀ¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢±Ñ¸ì¤Ç¶µ°é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤¬¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤ò¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¹âÅù¶µ°é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£Êì¹ñ¸ì¤Ç¹âÅù¶µ°é¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢´õ¾¯¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÃæ¹ñ¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£´Ú¹ñ¤â¥¢¥á¥ê¥«²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¥À¥á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ï¹âÅù¶µ°é¤¬Êì¹ñ¸ì¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÆüËÜ¸ì¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡Á°¤Ë¤â¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¥Þ¥Ã¥Ï11¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¤òºî¤ë³«È¯¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤¬800¡Á1000Ëü±ß¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÇ¯¼ý¤¬220Ëü±ß¤À¤«¤é¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¤È¤Î³Êº¹¤Ï5ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï¤½¤Îº¹¤¬5000ÇÜ¡£¥í¥·¥¢¤ÎÇ¯¼ý1000Ëü±ß¤ÎÍ¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ì¤ÐÇ¯¼ý¤Ç10¡Á20²¯±ß¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥í¥·¥¢¤Ë¶á¤¤´Ä¶¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½ÃÞÇÈÂç³Ø±àÅÔ»Ô¤Ë¤¢¤ë¿§¡¹¤Ê¸¦µæ½ê¤Î¸¦µæ°÷¤Ï¡¢¿µ¤Þ¤·¤¯¹ñ»º¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡½¡½¤¹¤ë¤È¡¢À¯³¦¤«¤é¸«¤ë¤ÈÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤Ï´í¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢Âç³Ø¶µ°é¤Ç¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥¨¥ê¡¼¥È¤òÂçÎÌ°éÀ®¤¹¤ì¤Ð´õË¾¤Ï»Ä¤ë¡£¤½¤Î¶µ°é¤ÏÆüËÜ¸ì¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¤È¡£¾¯¤·ÆüËÜ¤ËÌ¤Íè¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
