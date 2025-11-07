チームTravis Japanも参戦！今夜放送『ニノさん』はゲームマスター・二宮和也が仕掛ける秋の知育バトル祭SP

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

11月7日放送の日本テレビ『ニノさんSP』は、ゲームマスター・二宮和也が仕掛ける秋の知育バトル祭。

「チームカラダWEEK」（芳根京子、中島ひとみ、中島佑気ジョセフ）、「チームキャスター」（草野満代、羽鳥慎一、神田愛花）、「チームTravis Japan」（吉澤閑也、松田元太、松倉海斗 ）、「チームニノさん」（菊池風磨、陣内智則、朝日奈央、ガンバレルーヤ）に分かれ、推理力、判断力、想像力が楽しく育つ知育ゲームで白熱バトルを繰り広げる。

さらに、「ニノさん的 秋の自由すぎ研究」では、好奇心がそそられる“もしもの世界”を科学で解明。「月までハシゴで登ったときにかかる時間」と「地面に穴を掘って地球を貫通するまでの時間」、どちらが早いのかを大実験。驚きの結果に一同大興奮する。

■ミスしたら一発退場「337拍子リレー」

スタジオには豪華ゲストが勢ぞろい。「チームカラダWEEK」の芳根京子は、女子100メートルハードル日本代表・中島ひとみ選手＆男子400メートル日本記録保持者・中島佑気ジョセフ選手の超最強アスリートふたりに挟まれ「とにかく足を引っ張らないように、いっぱい応援します！」と明言。

「チームキャスター」の神田愛花はNHKの大先輩・草野満代を前に「草野さんはレジェンド。“歩くNHK”」と襟を正す。「チームTravis Japan」の3人は二宮から「大バカ・中バカ・小バカ」と紹介されるも「今回しっかり頑張って優勝します！」と大胆発言。

しかも、松田は『TJ Travis Japan Tomonori Jinnai』とこの番組『ニノさん』から生まれた“TJトラヴィスジャパン・トモノリジンナイ”を最近言わなくなった？ と問われると「今日は（TJ Travis Japan Tomonori Jinnaiから）卒業しにきました！」と宣言。優勝が“トモノリジンナイ”卒業もかかる。そんな豪華ゲスト陣を「チームニノさん」は「勝ちにいきます」と忖度なしの真っ向勝負で迎え撃つ。はたして秋の知育バトルを制するのはどのチームか？

最初の知育バトルは、「337拍子リレー」。3・3・7拍子のリズムに合わせてお題の言葉をループしていくゲーム。ミスしたら一発退場。最後まで生き残れば高得点が入る。

ファーストステージは、菊池VS松田VS羽鳥VS芳根。お題は「バナナ」。“バナナ・バナナ・バナナバナナバ…”と同じ言葉を繰り返すだけの簡単なゲームと思いきや、3・3・7拍子のリズムに調子を乱され、「これ超ムズくないですか!?」と一同パニックに。なんでもこなす菊池と、しゃべりのプロとして負けられない羽鳥に、松田と芳根が食い下がる。ゲームに集中しすぎた芳根が順番でもないのに「バナナ」と声に出し混乱を招く場面も。

セカンドステージは、松倉VSジョセフVS草野VSまひる。大本命・草野が「年齢的に反射神経、大丈夫かな」と不安になる一方、まひるは「自信があります！」と強気な発言。反射神経抜群のジョセフ、リズム感のある松倉との四つどもえの戦いは手に汗握る展開に。そんななかジョセフが見事な頭の回転をみせ大活躍する。

■声の正体は誰？「有名人吹き替え劇場！」

お題となる映像の吹き替えをしている有名人は誰なのかを当てる早押しクイズ。お笑いコンビ・クールポコ。がおなじみの餅つきネタを披露している映像の途中でふたりの声が吹き替えに変わる。いったい誰がアテレコしているのか？ 早く当てたチームが高得点を獲得する。

挑戦者は、中島ひとみVS神田VS吉澤VS陣内。普段テレビを見る時間がない中島ひとみは圧倒的不利な状況も「早さだけは自信がある」とボタンの早押しにすべてを懸けるが…。実は吹き替えをしているのはあの超有名人。しかし芸歴の長い陣内や神田も「ちょっと待って！」「何これ！」と大苦戦する。

■ゲームマスター二宮との心理戦！コインつかみ取りチャレンジ

続くボーナスステージ「コインつかみ取りチャレンジ」は、ゲームマスター二宮との心理戦＆反射神経が鍵。頭上からいつ落ちてくるかわからないコイン、落下ボタンを押すタイミングは二宮次第。そんなコインを一発でキャッチできるか？ 瞬発力と反射神経が試されるゲームに、ジョセフ、羽鳥、松田、菊池が挑戦。

「アスリートとして負けられない」と神経を研ぎ澄ますジョセフがここでも抜群のセンスを見せつける。菊池と松田も全集中。そんなまばたき厳禁の戦いが、二宮のとんでも質問で乱されて、スタジオ大盛り上がりとなる。

■ニノさん的秋の自由すぎ研究

もしもアリが人間サイズになったらトラックをひっくり返せるのか？ もしも全人類がいっせいにジャンプしたら地球は動くのか？ そんな好奇心がそそられる“もしもの世界”を科学で研究。

今回は、「月までハシゴで登る時にかかる時間」と「ギネス世界記録に認定されている穴掘り機で沖縄からブラジルまで貫通させるのにかかる時間」、どちらが早いのか？ を考える。

1969年、人類で初めて月に降り立ったアポロ11号は、アメリカのフロリダから約4日をかけて月に到着。あれから半世紀以上がたち、今や月面基地の建設も夢ではない。一方、その真逆となる地球の内側。現在までに人類が最も深く掘った穴は約12キロ。それ以上は高温すぎるため掘り進めることはできず、いまだ地球の内部は未知の世界だ。

そんな謎に包まれた地球の内部と月への旅路、ワクワクが止まらないロマンあふれる問題に挑戦。単純に直線距離なら地球貫通のほうが圧倒的に近いが、地下12キロ掘るのに約20年かかったと聞いた一同は頭を悩ませる。

正解VTRでは、豪華特別CG映像の中なかで必死にハシゴを登るキャラクターに、「行け行け！」「がんばれ！」と大熱狂。そして、誰も出したことのない衝撃の答えが明らかになる。

■頭とカラダを同時に使え！漢字の世界に没入ゲーム

今週は日テレ系「カラダWEEK」ということで、カラダと頭脳を同時に使うゲーム「文字もじクルーズ」に挑戦。ゲーム画面である漢字の形に作られた川をクルーズしながら、その漢字がなんであるかを推理するゲーム。3人1組で挑戦し、ひとり目がこぐ役、ふたり目がコントロール役、3人目が解答役となり、正解までのタイムを競う。

「チームニノさん」はよしこが全力でこぎ、朝日が絶妙に舟をコントロールするが、解答役の菊池は果たして…。 「チームTravis Japan」は吉澤と松倉が正解に気づいたのに肝心の解答役・松田が正解がわからず、「元太わかってる!? 簡単じゃん！」「静かにして！」と大パニック。

「チームカラダWEEK」はジョセフがこぎ続けるなか。中島ひとみの天然キャラがあらわになり、芳根京子と手で漢字を再現するおかしな事態に。「チームキャスター」はコントロール役の草野が「何これー！」とパニックになりクルーズできず大苦戦も、3人のまるで家族シーンのようなひと幕に、一同爆笑＆ほっこりする。

■「ひらがな作文ポーカー」であらたな標語が続々誕生

最後のゲームは、ひらめきと運で戦う「ひらがな作文ポーカー」。5つの文字から面白い言葉を作るカードゲーム「ひらがなポーカー」を『ニノさん』流にアレンジ。「あ」から「ん」までの平仮名と伸ばし棒が書かれた47枚のカードを各プレーヤーに5枚ずつ配り、5つの文字を組み合わせて言葉を作る。手札の交換はポーカー同様に好きな枚数を1度だけ交換可能。最も弱い役は2文字だけのワンペア、3文字と2文字の言葉を作ればフルハウス、最強の手が5枚のファイブカードとなる。

ファーストゲームは、中島ひとみVS草野VS松倉VS菊池。ディーラーの二宮がそれぞれに5枚ずつ配り、まずは1分間のシンキングタイム。ファイブカード率が高い常連の菊池VS圧倒的な語彙力を持つ草野に対し、天然キャラさく裂の中島はイチかバチかのノーチェンジでファイブカードに挑戦。松倉は日本語のなかでも使用頻度の低い「ぬ」を引いてしまい組合せの難しい手札になってしまうが出した答えはファイブカード成立!? 誰も予想できなかった奇跡の展開に一同驚愕する。

そして運命の最終ゲームは、ゲームマスター二宮が「チームニノさん」に急遽参戦、芳根VS羽鳥VS松田VS二宮の戦いに。全員が一発逆転を狙ってファイブカードを狙うなか、二宮のプレゼン力が波乱を巻き起こし、謎の標語が続々誕生する。

みんなで一緒に楽しめる秋の知育バトルで豪華ゲストと大興奮！『ニノさん 秋の知育バトル祭SP』は、11月7日19時から放送。

