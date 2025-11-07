長友佑都のいない日本代表、練習の雰囲気はどう変わる？ 39 歳のベテランに代わるムードメーカーは誰か
11月14日にガーナ代表、同18日にボリビア代表と戦う日本代表のメンバー26人が発表された。天皇杯準決勝を戦う４クラブ（サンフレッチェ広島、FC東京、FC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸）から「招集しない方向」（森保一監督）との方針もあり、久しぶりに長友佑都（FC東京）がメンバーから外れた。
ワールドカップのアジア最終予選からチームを大いに鼓舞してきたベテラン長友の不在で、練習の雰囲気はどうなるか。そこに小さくない興味がある。
この39歳に代わるムードメーカーは誰か。キャラクター的にパッと思い浮かぶのは、板倉滉。リーダーシップを備え、明るい雰囲気を作り出せるユーモアさもある。もしくは堂安律や久保建英も盛り上げ役として存在感を示すかもしれない。
ただ、正直、長友の代役などいない。長友は長友。唯一無二の存在だ。過去ワールドカップをともに戦った“戦友”長谷部誠コーチだけでなく、名波浩と前田遼一の両コーチも練習中にいじりつつ、代表経験の少ない選手たちに積極的に声をかけて場を和ませる。そうした振る舞いを真似できる選手はいないというのが率直な見解だ。
果たして、長友不在が今回の活動にどんな影響をもたらすか。些細なようで、チームの一体感や雰囲気作りに直結する部分だけに、注目したいポイントだ。
文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
【画像】国内でガーナ＆ボリビアと対戦！年内最後の親善試合に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
