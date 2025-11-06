9日(日)は、九州から北海道まで広く雨。12日(水)以降は、台風26号が沖縄の南や本州の南を進む可能性もあり、今後の情報に注意が必要です。また、寒暖差が大きく、服装でうまく調節を。

週明け 特に12日(水)以降は台風26号の動向に注意

明日7日(金)は一時的に西高東低の気圧配置になり、北海道の日本海側とオホーツク海側では平地でも雪が降るでしょう。積雪となる所もあり、路面状況の悪化にご注意ください。東北の日本海側や北陸は所々で雨が降るでしょう。北海道の太平洋側から九州、沖縄は広く晴れますが、北よりの風が強まります。夜はグッと冷えて、昼間との気温差が大きくなりそうです。





8日(土)は北海道の雪も次第にやんで、晴れる所が多いでしょう。ただ、天気の移り変わりは早く、9日(日)は北海道の北に進む低気圧や前線の影響で、全国的に雨。10日(月)は北陸や東北、北海道で大荒れ天気となるおそれがあり、11日(火)も日本海側はしぐれるでしょう。沖縄は、9日(日)頃になると台風26号からのうねりが届いて、次第に波が高くなりそうです。12日(水)以降は台風26号が沖縄の南を北上し、本州の南の海上を進むと予測する計算モデルもあります。台風の進路によって予報が大きく変わるため、今後の情報にご注意ください。

14日(金)〜 晴れる日多く 寒暖差が大きい

14日(金)以降、九州から北海道では晴れる日が多く、15日(土)の七五三は穏やかな晴天となるでしょう。16日(日)は局地的に雨が降りますが、日本海側では17日(月)以降も雨の降る所がありそうです。19日(水)は北海道で雪の範囲が広がるでしょう。沖縄は曇りや雨のぐずついた天気になりそうです。



最高気温は平年並みか高い日が多く、九州では20℃を超える日があるでしょう。近畿から関東は18℃前後の日が多く、東北は15℃に届かない日が増えそうです。北海道は5℃以下の日もあり、日ごとの寒暖差が大きいでしょう。晴れる日ほど朝晩は冷えますので、出かける時間帯に合わせて、服装で調節してください。