ドジャースが優勝パレード

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルス市内で2年連続のワールドシリーズ制覇を記念したパレードを行った。選手たちが乗る2階建てバスに、ビデオカメラを手に乗り込んだのがベテランのキケ・ヘルナンデスだ。この画像に映った大谷翔平投手の“変顔”に日本のファンが驚いている。

ムードメーカーの本領発揮だ。白いフレームのサングラスをかけてバスに乗り込んだヘルナンデスの手には、3月の東京遠征時と同じくビデオカメラが握られていた。リラックスした表情を見せる選手たち。大谷も手をぶらんと手すりにかけていたのが、急に目を見開いてカメラに大接近する“変顔”を見せている。

チームの“兄貴”ならではの絵を次々とカメラに収めていくヘルナンデス。米国のメディア「The Players’Tribune」が公式Xでこの動画を公開すると、日本のファンから絶賛されている。

「すごくいい映像だ」

「キケ選手視点が最高」

「これめっちゃ良い！！最高！！選手皆が自然体で最高！！」

「キケがカメラ向けるとみんなテンション高くなる」

ほかにも、佐々木朗希投手の誕生日を祝う場面をど真ん中でとらえた瞬間が収められており、佐々木は満面の笑みで「サンキュー」と返している。キム・ヘソン内野手は「調子はどうだい？」と問われ「ベリーグッド」と両手親指を立てサムアップ。雰囲気の良さがうかがえる動画となっている。



（THE ANSWER編集部）