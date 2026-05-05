鎌倉五郎のうさぎ缶新作登場♡あじさい彩る限定スイーツをチェック

鎌倉みやげとして愛される鎌倉五郎本店から、季節感あふれる新作『うさぎ缶＜彩あじさい＞』が登場します。華やかなあじさいと愛らしい月うさぎを描いた限定缶は、見た目の可愛さも特別感も満点♡さらに5月6日の「鎌倉五郎の日」を記念し、ゴールデンウィーク期間限定キャンペーンも開催。おいしさも楽しさも詰まった、この時期だけの注目ニュースをご紹介します。

あじさい彩る限定うさぎ缶が登場

新発売の『うさぎ缶＜彩あじさい＞』は、紫と白を基調にしたエンボス加工缶に、色鮮やかなあじさいと月うさぎをデザインした特別仕様。お菓子を食べ終えた後も小物入れとして使いたくなる可愛さです。

内容は6個入で、鎌倉チョコサンドだょ3個、鎌倉レモンサンドだょ3個。価格は**1,836円（本体価格1,700円）**です。

鎌倉チョコサンドだょは、キャラメルナッツ味のゴーフレットで厚切りクランチショコラをサンド。ブラッククランチ、アーモンドクランチ、大豆クラッシュの3種食感が魅力です。

鎌倉レモンサンドだょは、夏限定レモネード味のショコラサンド。蜂蜜の香りと爽やかな酸味が広がり、5種のクランチ素材によるしゃりしゃり食感が楽しめます。

販売期間は2026年5月1日（金）～6月末頃。なくなり次第終了となります。

ちいかわベーカリーで祝う誕生日♡限定パン＆特典がかわいすぎる注目フェア

GW限定キャンペーンも豪華

2026年5月1日（金）～5月6日（水・祝）の期間中、対象店舗で税込1,620円以上購入すると、『鎌倉半月（小倉風味）』1枚をプレゼント。限定の半月袋入りで、各日先着200名様です。

対象店舗は、鎌倉五郎本店小町通り本店、大丸東京店、パクとモグ小田急町田店、ぶどうの木＆鎌倉座阿佐ヶ谷店。

さらに小町通り本店では『われ半月 大袋 ぴーナッツ』を期間中毎日販売。6日間計500袋限定で、おひとり様3点までとなります。落花生をたっぷり焼き込んだ香ばしい味わいは、ファン必見です♪

初夏のおでかけ土産にぴったり

可愛い缶スイーツと限定イベントが同時に楽しめる、年に一度の“鎌倉五郎ウィーク”。鎌倉散策のおみやげにはもちろん、大切な人へのギフトにもぴったりです。

季節を感じる『うさぎ缶＜彩あじさい＞』は、見つけたら早めのチェックがおすすめ。鎌倉五郎ならではの遊び心とおいしさを、この機会にぜひ味わってみてください♡