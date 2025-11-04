妻・真美子さんと優勝パレード参加

米大リーグのドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスでワールドシリーズ優勝パレードを行った。直後のセレモニーで、大谷翔平投手はすべて英語でのスピーチで会場を沸かせた。日本のファンからも「英語もうネイティブやんか」「発音がアメリカふう」と驚きの声が上がっている。

パレードで2階建てバスに乗った大谷は、同乗した妻・真美子さんと仲睦まじい姿も見せた。ドジャースタジアムに到着後、大歓声の中でマイクを握ると英語で「このチームをとても誇りに思う。あなたたちは世界で最高のファン」と語りかけた。

さらに「来年、次のリングを獲る準備はできている」と3連覇に向けた自信のコメントで締めくくり、再びファンから喝采が起こった。全て英語でのスピーチだった。これには日本のファンもXに驚きの声を並べた。

「英語お上手！！」

「大谷さんｗ 英語もうネイティブやんｗｗ」

「もう英語が流暢すぎて素晴らしい」

「大谷英語スピーチ神！」

「二刀流に加えバイリンガルの大谷さん」

「盛り上げ方もわかってきたか」

「発音がアメリカ英語ふうで、日本人にはわかりにくくなってきたが。しょうがない」

「英語しゃべると声が低くなる大谷翔平」

「日本人の一言一言でこんなアメリカが湧くことなんて今後あるのだろうか」

「しかし英語の発音かっこいいな」

セレモニーでの大谷は、MVPとして場内に紹介された山本の右手をとって高く上げるなど大はしゃぎ。世界一の余韻に浸っていた。



（THE ANSWER編集部）