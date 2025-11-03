ギャル雑誌『egg』の専属モデルとして活動するかたわら、多い時には週6日、現場仕事である建物の内装を仕上げる「クロス屋さん」で働いている「らん」さん（17）。現場仕事の日は遅くても朝5時に起床し、夜10時には寝るという、一般的なギャルのイメージとは異なる規則正しい生活を送っている。

【ギャップすご!!】建築現場で働く「職人モード」のらんさんをじっくり見る

小学生のときに金髪に染め、メイクも始めたらんさんは中学生のときに専属モデルの座を勝ち取った。その後高校へはあえて進学せず、モデルと職人仕事という異色すぎる二足の草鞋生活を送りながら、毎月家には稼いだ中から10万円ほどを入れている。そんな真面目な彼女に、クロス屋さんの仕事に就いたきっかけや仕事内容を聞いた。（全3回の1回目／つづきを読む）



『egg』専属モデルと現場仕事、さらに飲食店でのアルバイトとトリプルワークをしているらんさん ©平松市聖／文藝春秋

◆◆◆

――らんさんは、現在どんな活動をしているのでしょうか？

らん いま17歳で、学校に通っていたら高校3年生の年齢です。中学卒業後、進学せずにクロス屋さんに就職しました。多いときは週に6日クロス屋さんとして働きながら、撮影のあるときはギャル雑誌『egg』の専属モデルをしつつ、さらに週に2、3日はもんじゃ焼き屋さんでのアルバイトもしています。

――そもそも「クロス屋さん」とは、どのようなお仕事なのでしょうか。

らん 壁や床、天井に壁紙（クロス）を貼る仕事です。私は、新築マンションのモデルルームの内装に携わることが多いですね。まず壁紙を採寸してカットし、機械で裏面に糊を塗り、それを壁や天井に貼っていく、というのが基本的な流れです。シワや気泡が入らないよう、丁寧に空気を抜きながら貼り付け、最後に余分な部分をカットして仕上げていきます。

やることはシンプルなのですが、やればやるほど奥が深い仕事だなって。すばやくきれいに仕上げるのは、とても難しいんです。特に角や天井は難易度が高くて、天井のクロス貼りを一人でできるようになったら、「一人前」と言われるそうです。私は最近、やっと角を任せてもらえるようになりました！

――普段はどんな一日を過ごしているのでしょうか。

らん クロス屋さんの仕事がある日は、遅くても朝5時には起きています。そこから運動をして、出勤準備をして、6時半には家を出ます。この仕事は日によって現場が変わるので、通勤時間は現場によりけりですが、だいたい8時から17時まで仕事して、家に帰るのは19時とか。もんじゃ屋さんのアルバイトがない日は、そこから夕飯を食べて、お風呂に入って、22時には寝ています。めっちゃ健康的です（笑）。

若きギャルが「職人仕事」を選んだ理由

――ギャルなのに、職人仕事かつ現場作業で働いているというのが、なかなかギャップありますよね。

らん 中学3年生で『egg』の専属モデルになれて、仕事との兼ね合いもありますし、高校に進学するかギリギリまで悩んでいたんです。結局、高校にはいかないことにしたんですが、もともとモデル以外でもお金を稼ぎたいなと思っていたんですが、就職活動を始めたのが中学を卒業する直前になっちゃって。

求人サイトで「年齢不問」の求人を探したのですが、さすがに15歳だと応募できないところがほとんどでした。とにかく気になる会社の電話番号を探して「15歳だけど、面接してくれませんか」って問い合わせていました。15歳と伝えると「ちょっとうちでは……」と断られることも多かったので、電話をかけるだけでもめちゃくちゃ緊張しました（笑）。そんな中で採用してくれたのが、今の職場です。

――クロス屋さんというのは、特に狙っていたわけではなかった？

らん クロス屋さんに限らず、職人の世界って外見や年齢、経歴じゃなくて「仕事」で評価していただけるイメージがあったのがまず大きいです。実際に服装や髪型は自由だし、モデルの撮影があるときはお休みもいただけますし、そこが本当にありがたいですね。

あと、お父さんに就職先の相談をしたときに「クロス屋さんなら屋内仕事がメインだし、重いものを持つことも少ないだろうから、女の子でもやりやすいんじゃない？」ってアドバイスをもらったこともあって、確かになと思いました。

――面接では、どんなことを聞かれましたか。

らん 「このタイルカーペットを、1ケース分持ち上げられたら採用するよ」と言われました。見るからに重たそうで、持ったらその想像以上に重かったんですけど、なんとか持ち上げましたよ。「お父さんがクロス屋さんは重いもの持たなくていいって言ってたのに、全然そんなことないじゃん！」って思いながら（笑）。

――初出勤の日はどうでしたか？

らん 当たり前ですけど、初めて会う人たちばかりですし、仕事内容も何もわからないから「どうしよう」と固まってました。後から聞いた話ですが、その当時はピンクと青のツートンカラーの髪だったので、周りからは「こいつ大丈夫かな？」「本当にこの仕事できるの？」と思われたみたいです（笑）。でもそれから2年以上経った今では、「ここは任せたぞ」なんて言っていただける場面も増えてきて、嬉しいですね。

――職人の世界は男性が多いイメージですが、らんさんの職場はどうでしょうか。

らん 20人くらい社員がいて、女性の職人は私だけです。年齢は30歳前後の方が多くて。私と一番近い歳の人でも、10個は上ですね。

――職場の方とはどんな話をしているのでしょうか？

らん あんまり意識したことはないですが、仕事の話をすることが多いかもしれません。プライベートのことは「モデルやってるんだって？」と聞かれたことはあるけど「そうですね」と返事をしたくらい。その感じも、気楽で居心地がいいなって思っています。

――男性社会だからこその、大変さを感じる場面はありますか？

らん 現場に女子トイレが少ないことですかね。クーラーが付いていない現場がほとんどなので、夏場は特に困ります。暑いからたくさん水分をとらなきゃいけないのに、とりすぎるとトイレに行きたくなるから、どうしようって。皆さん優しくしてくださいますし、困っていることといったら、それくらいかもしれません。あ、あとお昼は一緒に食べることがあるんですけど、皆さん食べるのがめちゃくちゃ速いです（笑）。

――長いネイルをされていますが、仕事のときはどうしているのでしょうか？

らん 仕事のときもこのままです。実は、面接の時に「仕事の邪魔になるかもしれないから、爪は短くしてほしい」と言われたんですよ。なので、最初の頃は地爪をちょっと伸ばすくらいの長さにしていました。でも、それを少しずつ伸ばしていって……。

そしたら、意外と長い爪のままでも作業できるって分かったんですよね。最初は周りの人達も心配そうに見ていたんですけど、今ではこの姿が当たり前になったのか、何も言われなくなりました（笑）。ちなみに、今日のネイルはネイルチップ1.5枚分くらいなんですけど、長いときは3枚分くらいの長さで出勤していることもあります。

――まさに実力で証明したのですね。

らん でも、仕事中に折れてしまうことはありますね。ネイルを付け替えるのは月に1回と決めているので、そういうときは次の付け替えまで我慢するか、瞬間接着剤でくっつけてしのいでいます。

「完全オフ」は月に1日あるかどうか。実家には毎月10万円を入れている

――らんさんは、もんじゃ焼き屋さんでもアルバイトをしているんですよね。

らん はい。週に2、3日程度ですが、自宅近くの店で働いています。クロス屋さんの仕事が終わったあとに、もんじゃ屋の仕事へとハシゴすることもありますよ。もんじゃ屋さんには同世代のアルバイトがたくさんいて、高校に通っていない私にとっては、大事な時間になっているんです。

――多い時には週6で現場仕事、さらに週2〜3日はもんじゃ焼き屋のアルバイトにモデル業までこなすとなると、「完全オフの日」はあるんですか？

らん そう言われると、ほとんどないかもしれません。友達と遊ぶのは、月に1日あるかないかですし。

――そこまでして働く理由は何なのでしょうか。

らん 早く「ギャルモデルのトップ」になる夢を叶えたいから、ですかね。撮影がないときでも、ヘアメイクやメイク、ファッションには力を入れたいですし、そのためにはどうしてもお金が必要ですから。

あとは、学生時代にたくさん迷惑をかけてしまった親に恩返しをしたい、とも思っていて……。

――学生時代に迷惑をかけた、というのは？

らん 小学2年生の時、金髪に染めたことから始まって、中学でも目立つ格好だったので別室登校（普段の教室ではなく、別の部屋で過ごすこと）を勧められましたし、それもあって結局ほとんど学校に行かなくなって……。でも、親は一度もやりたいことや、気持ちを否定しなかったんです。

お母さんは私の夢のためにと運動や食事でサポートしてくれたし、お父さんは私が不登校になったとき「娘はこういう夢を持っているんです」と学校に説明しに行ってくれたこともありました。だから、家族には本当に感謝していて。その気持ちをちゃんと形で表したくて、たくさん働いている、というのもあります。

――夢に向かって努力をしている姿を見せたいのですね。

らん はい。それで親が喜んでくれたら嬉しいなって。初めての給料で、家族にかっぱ寿司をご馳走したら、すごく喜んでくれました。

――稼いだお金は、どう管理しているんですか？

らん お小遣い制で、その月に稼いだ金額に応じてもらっています。あとは毎月、10万円くらい実家に入れています。

〈〈元小学生ギャル〉小2で金髪、小3で地下アイドル→中卒で就職→実家に10万円納める“真面目すぎるギャル”に…建築現場で働く『egg』専属モデル（17）の素顔〉へ続く

（仲 奈々）