食楽web

朝食はトーストを食べる、という人は多いでしょう。食べる機会が多いだけに、食パンが持つポテンシャルを存分に引き出した“最高の1枚”を常に味わうことができれば、日々の食事がよりいっそう楽しみになりますよね。

というわけで今回は、2025年秋に買える、最新のトースターをご紹介していきましょう。どれもオシャレなデザインに加え、高い機能性を兼ね備えたハイスペックな仕様が魅力。

日々のトーストが何となく物足りない、と不満を感じているなら、そのお悩み、トースターが解決してくれるかもしれませんよ。

アラジンの「グラファイトトースター」に1枚焼きが出た！

一人暮らしや2台目にぴったり

発売から10周年を迎えたアラジンの「グラファイトトースターシリーズ」に、待望の1枚焼きモデル「Aladdin グラファイトトースター（1枚焼き）」が10月24日に登場しました。

ブランドの象徴であるランプマークは背面にあります

コンパクトサイズでありながら、アラジンの代名詞にもなっている特許技術「グラファイトヒータ」が庫内の温度をわずか0.2秒で一気に高め、いつもの食パンを外はカリッと、閉じ込められた水分が残る内側はモチモチのトーストに仕上がります。

山形食パンが1枚入るコンパクト設計。使用後のお手入れも簡単です

山型の食パンがちょうど1枚入るコンパクトなサイズで、スペースが限られたキッチンでも無理なく設置できる嬉しい仕様。庫内のお手入れも簡単に行えるなど、快適な使い心地を実感できる設計になっています。

●DATA

Aladdin グラファイトトースター（1枚焼き）

価格：1万4080円/ミニグリルパン・レシピ本付き1万5180円

サイズ（外寸）：幅218×奥行254×高さ211/庫内：幅178×奥行184×高さ67（mm）

重さ：約2.2kg

カラー：グリーン、ホワイト

遠赤ヒーター搭載の本格派2枚焼きトースター

今年9月に発売された「Toffy 遠赤ヒーターオーブントースター」は、遠赤外線ヒーター（上部）と石英管ヒーター（下部）の異なる2種類のヒーターを内蔵した本格派のトースト2枚焼き仕様。

本体カラーは、ヨーロッパの港町の街並みをモチーフにしたカナリアイエロー、パンナホワイト、スモーキーリーフの3色で展開。ダイヤルと取っ手にシャンパンゴールドを用いるなど、キッチンで映えるデザインも魅力の一つです。

温度調節は約80℃～230℃まで無段階で調節でき、最大15分のタイマー機能も搭載

トーストはもちろん、付属のトレイを組み合わせることでフライの温め直しやグリル、お菓子作りなど、さまざまな調理に対応。1台あるだけでレシピの幅がグッと広がりそうです。

●DATA

Toffy 遠赤ヒーターオーブントースター

価格：5940円

サイズ（外寸）：幅310×奥行235（取っ手含む）×高さ220/庫内：260×157×82（mm）

重さ：約2.6kg

カラー：カナリアイエロー、パンナホワイト、スモーキーリーフ

コンパクトなのに4枚焼ける高火力トースター

「simplus 4枚焼きトースター（SP-TF01）」は、シンプルな美しさと高い実用性を兼ね備えた4枚焼きトースター。毎日のトーストやピザ、グラタンなど幅広い調理シーンで活躍してくれる一台です。

幅33×奥行33cmの省スペース設計ながら、食パン4枚や直径24cmのピザも同時に調理可能。食器棚やカウンター上にも置きやすいサイズ。

上下に配置された遠赤外線ヒーターにより、ムラなくしっかりと焼き上げます。サーモスタット機能搭載で過熱を防止し、安全に調理できるのも特徴です。

操作はシンプルな2ダイヤル方式。温度は80～230℃の範囲で無段階に調節可能。タイマー（最大15分）と併せてダイヤルを回すだけの簡単設定で、トースト、ピザ、グラタンなど、さまざまなメニューを最適な火加減で仕上げられます。

お手入れもラクラク

●DATA

simplus 4枚焼きトースター

価格：7999円

本体サイズ：約幅326×奥行327×高さ234（mm）

重さ：約3.5kg

カラー：ホワイト、ブラック