俳優の渡辺謙（66）が2日に放送されたTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・00）にVTR出演。撮影現場で俳優・坂口健太郎（34）の変わった食事に衝撃を受けたことを明かした。

人気企画「インタビュアー林修」に登場した坂口。現在公開されている映画「盤上の向日葵」（監督熊澤尚人）で初共演した渡辺がVTRに登場し、撮影現場で衝撃の光景を目にしたという。

番組スタッフから撮影現場での坂口の様子について聞かれると「アイツね…変態」と、まさかの言葉が飛び出した。VTRを見ていた坂口が思わず苦笑いする中、「あのね…朝飯を現場で食べたりする」と食事で「変態」だと思ったとした。

それは「結構アイツ、カップ麺を食う。で、スープを最初に全部飲むの」と明かした。坂口は静かに頷いていたが、スタジオは「えぇー!?」と仰天。渡辺は続けて「残った麺をモサモサ食べるの。“普通逆だろ?”って。（坂口は）“いや、違うんですよ。モサモサした麺がうまいんですよ”って言う。ちょっと変態でしょ?」と振り返った。

スープから飲み干す理由について坂口は「スープ飲んだ後の麺が、硬さ的にちょうど良くなってるので。それをガッといくのが好きなんですよ」と屈託のない笑みを浮かべて明かした。