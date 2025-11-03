松江の没落士族の娘・小泉セツとラフカディオ・ハーン（小泉八雲）をモデルにとしたNHK連続テレビ小説『ばけばけ』では、ついにトキ（髙石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）が対面。珍しい“異人さん”を見るために集まった群衆にもみくちゃにされながらも出会い、握手を交わした場面は今後の人生をともに歩んでいく2人の運命を予感させるものだった。

しかし、言葉の壁や立場の違いなどがすでに浮き彫りになっており、出会うまでにも時間を要した2人だが、結ばれるための道のりも長くなりそうだ。朝ドラではこれまでにも困難を乗り越えて結婚し、人生を切り開く夫婦の形が多く描かれている。

●『カムカムエヴリバディ』安子（上白石萌音）×稔（松村北斗）

時代を超えた母娘3世代の絆と人生を描いた『カムカムエヴリバディ』（2021年度後期）では、安子（上白石萌音）と稔（松村北斗）が英語を学ぶことを通して親密になり、相思相愛となるが、岡山の有力企業・雉真繊維の後取りである稔と小さな御菓子司の娘である安子の結婚に、両家の両親は反対。特に稔の母・美都里（YOU）は“身分の違い”を主張して強く反対し、安子に陰湿な嫌がらせをして遠ざけようとしていた。しかし、稔の出征が決まったことや弟の勇（村上虹郎）の説得を受け、結婚を承諾した。2人の結婚生活は約1カ月ととても短かったが、その分、過ごした時間の密度は濃く、互いを愛おしい目で見つめ合いながら笑いあう姿は、視聴者に幸せを分け与えてくれるものだった。そして2人の間にはるいという娘が生まれ、物語が続いていくこととなる。

●『虎に翼』寅子（伊藤沙莉）×航一（岡田将生）

『虎に翼』（2024年度前期）のヒロイン・寅子（伊藤沙莉）は、弁護士を経て、判事となった時に、最高裁長官の息子である航一（岡田将生）と出会う。はじめは無愛想な態度の航一との接し方に悩んだ寅子だったが、新潟に赴任し不慣れなところを航一に助けてもらうなどしているうちに互いのことをよく知るようになり、惹かれ合うように。しかし、寅子は戦争で死別した最愛の夫であり、親友でもあった優三（仲野太賀）のことをずっと愛し、「これからも愛し続けたい」と感じていた。そのため、航一に惹かれる自分は自覚していてもそれを受け入れることは、優三を愛し続けることを止めることのように感じ、葛藤していた。そんな寅子の心の機微を航一は理解し、互いの気持ちを解きほぐすように対話を重ね、「夫のようなもの」「妻のようなもの」として新しい夫婦の姿を作り上げた。

●『あんぱん』のぶ（今田美桜）×嵩（北村匠海）

まだ記憶に新しい『あんぱん』（2025年度前期）では、活発なヒロイン・のぶ（今田美桜）にのちの夫となる嵩（北村匠海）は幼い頃から思いを寄せていた。だが、引っ込み思案な嵩はなかなか積極的なアプローチができず、嵩がそんな想いを抱いているとは露ほども思っていないのぶは当然、それに気が付かずすれ違っていく。しかし、大人になっても、戦争があっても2人は運命的に再会。「どんな時でも自分のそばに寄り添ってくれていたのが嵩だった」とのぶが気がつく形で嵩の長い長い片思いが成就。2人は互いを支えあい、励まし合う夫婦となっていた。

このように、相手を想う気持ちがあっても時代の流れに翻弄され、困難にぶつかってしまう夫婦はとても多い。明治維新という時代の転換期に遭遇し、その変化についていけなかった親たちを持つトキと銀二郎（寛一郎）もその中の1組ということができるだろう。でもヘブンは侍に出会ったことを嬉しい出来事と捉えており、トキらマイナス面と考えている“時代遅れ”感が好感に繋がっている。これからトキとヘブンはどのように距離を縮め、夫婦としての関係性を築いていくのだろうか。直面する困難を乗り越えられることを祈りながら注目していきたい。

（文＝久保田ひかる）