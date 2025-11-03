¡Ú¥®¥ã¥°Ì¡²è¡ÛÇòÀãÉ±¤Î¡ÖËâË¡¤Î¶À¡×¤¬¥Õ¥ê¡¼¥º¡Ä¡©Á´À¤³¦¤Î´éÌÌ¸¡º÷¤Ç½Å¤¯¤Ê¤ë¡©Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡ÖÆÉ¤ß¹þ¤ß¥é¥°¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿Ì¡²è¤ËÇú¾Ð¡Úºî¼Ô¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
5¥³¥ÞÌ¡²è²È¡¢°ËÅì¤µ¤ó(@ito_44_3)¤ÎÁÏºî¥®¥ã¥°Ì¡²è¡Önow loading...¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢ÍÌ¾¤ÊÆ¸ÏÃ¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤ò¸½Âå¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È»ö¾ð¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ËâË¡¤Î¼åÂÎ²½¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤Ë11Ëü¤¤¤¤¤Í¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¢£¸¡º÷ÂÐ¾Ý¤ÏÁ´À¤³¦¡©ÆÉ¤ß¹þ¤ß¤¬ÃÙ¤¤ËâË¡¤Î¶À
¡Ö¶À¤è¡¢¶À¡£¤³¤ÎÀ¤¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤Î¤ÏÃ¯?¡×º£¤Þ¤Ç°ìÈÖÈþ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤ªÈÞ¤À¤¬¡¢¶À¤Ï¤¹¤°¤ËÅú¤¨¤Ê¤¤¡£¸¡ÃÎ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ë¡¢¤ªÈÞ¤µ¤Þ¤Ï¡ÖºÇ¶áÆÉ¤ß¹þ¤ß¤¬ÃÙ¤¤¤Ê¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥º¤·¤Æ¤ë?¡×¤È¿´ÇÛ¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤º¤¤¤Ö¤ó¤Î¥é¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢¡ÖÇòÀãÉ±¤Ç¤¹¡×¤È¤è¤¦¤ä¤¯±þÅú¤·¤¿¡£
°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¯¤éËâË¡¤Î¶À¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢À¤³¦Ãæ¤Î´éÌÌ¤ò¸¡º÷¤·¤¿¤é¤µ¤¾½èÍý¤¬½Å¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ©ºî¤Î·Ð°Þ¤òÏÃ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Îµ¡¤Ë¸÷²óÀþ¤Ë¤·¤¿¤é?¡×¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬Ä¥¤ì¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÅý·×¤ò¼è¤êÄ¾¤¹¤Ù¤¡×¤Ê¤É¡¢¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£¿ôÇ¯»È¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ã¥·¥å¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»þÂå¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤Î¤¬¡ÖÇòÀãÉ±¡×¤ËÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Å¸³«¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£
¢£¡ÖÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Þ¤Ç¹Ê¤ë¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¡×
ËÜºî¤¬Âç¤¤Ê¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤ÀÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇòÀãÉ±¤ÎÆ³Æþ¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø½Å¤¯¤Æ¥Õ¥ê¡¼¥º¡Ù¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
ºîÃæ¤Ç¤ªÈÞ¤¬ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò¶¹¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ëÇÛÎ¸¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ø¹ñ¡Ù¤À¤È¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂÐ¾Ý¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Æ½èÍý¤¬ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Þ¤Ç¹Ê¤ë¤Û¤¦¤¬¸½¼ÂÅª¤«¤Ê¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£°ËÅì¤µ¤ó¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤ÏÆÉ¼Ô¤«¤é¡Ö¸©ºß½»¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö°Õ³°¤È¶á¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
°ËÅì¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇX(µìTwitter)¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨Kindle¤ÇÌµÎÁ¸ø³«Ãæ¤Ç¤¢¤ë¡£°ËÅì¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±ÉÁ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë²¿¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¡ÖËèÆüÅê¹Æ¤ò¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·×²èÅª¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤ÎÈ¿±þ¤¬¥â¥Á¥Ù¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¤Í¡¦¥ê¥Ý¥¹¥È¡¦¥ê¥×¥é¥¤¤Ê¤É¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÎå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§°ËÅì(@ito_44_3)
