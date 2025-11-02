長崎の連続無敗を止めたのは磐田! PK弾による1-0勝利で昇格PO圏内に接近
[11.2 J2第35節 磐田 1-0 長崎 ヤマハ]
J2第35節が2日に開催され、8位ジュビロ磐田はホームで2位V・ファーレン長崎に1-0で勝利した。2連勝を飾り、長崎の連続無敗を16試合でストップ。J1昇格プレーオフ出場圏内6位とのポイント差を「1」に縮めた。
ゲームが動いたのは前半43分。FWブラウンノア賢信がペナルティエリア右でDF江川湧清に倒され、磐田がPKを獲得する。
前半45分、キッカーのFW渡邉りょうが右足で大胆にゴール中央に決め、今季6得点目をマークした。
後半13分には裏へのパスをボックス外に飛び出したGK後藤雅明に防がれるが、こぼれ球を拾ったブラウンが無人のゴールへ左足でシュート。しかし、クロスバーを叩いた。
一方、追いかける長崎は後半アディショナルタイムの江川の決定的なヘディングシュートが枠を外れるなど、最後までゴールを奪えず。17試合ぶりの黒星を喫した。
