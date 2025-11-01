「一番恐ろしいゴールパフォーマンスは…」元川崎Fストライカーに海外メディア注目
現役時代に川崎フロンターレなどでプレーした元フランス代表FWバフェティンビ・ゴミス氏のゴールパフォーマンスが再び脚光を浴びている。
イギリス『TNTスポーツ』が10月31日、X(旧ツイッター)のサッカーアカウント(@footballontnt)を更新。「一番恐ろしいサッカーのゴールパフォーマンスは…」と記し、ゴミス氏がライオンのように四つん這いになって進むゴールセレブレーションの写真を掲載した。
これはゴミス氏を象徴するポーズで、由来は古巣サンテティエンヌ(フランス)のエンブレムにあるパンサー。アルヒラル(サウジアラビア)時代の2019年には、このパフォーマンスを近くで見たボールボーイの少年が怖くて逃げ出すというプチ事件も起きた。
今回の投稿に対し、ユーザーから「これに勝るものはない」「おそらく最高の1つ」「クールでユニークなセレブレーションだ」「スウォンジー時代が懐かしい」「彼はビッグクラブに対する悪夢だった」といった意見が寄せられている。
The scariest football celebration is... pic.twitter.com/NqJXjJ9na9— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 31, 2025
/— DAZN Japan (@DAZN_JPN) May 11, 2024
ポストプレーからのお手本のようなゴール!
＼
遠野大弥が相手ペナルティエリアに侵入し
クロスを上げるとバフェティンビ ゴミスが
しっかり合わせこの試合2ゴール目を決めた!
明治安田J1リーグ第13節
川崎F×札幌
#DAZN ライブ配信中#川崎F札幌 pic.twitter.com/EBEW5ky2NV