ブラック企業がフレックス導入!?深夜残業の翌日に使おうとしたら上司が却下！フレックス制の現実を描く【作者に聞く】
自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。過去にブラック企業で働いたことがあり、その経験を漫画でコミカルに表現している。今回は、X(旧：Twitter)にて投稿されているなかから、エッセイ漫画「【ブラック企業の日常22】限界OLはフレックスが使いたい！が…」を紹介するとともに、著者に職場でフレックスを使う際に許可が必要な点についても聞いた。
最近では、働き方改革の一環として、社員がより柔軟に働けるようフレックスタイム制を導入する企業が増えているそうだ。本作「【ブラック企業の日常22】限界OLはフレックスが使いたい！が…」の作者であるしゃけなかほいさんも、勤務先でこの制度が導入されたことを知り、思わず喜んだという。
ある日、最近残業が続いていると感じたため、しゃけなかほいさんは「フレックスタイム制を使い早めに帰ろう」と決意した。定時の1時間前に所属長へ挨拶をして退社しようとしたところ、所属長は突然慌てた様子を見せ、「事業部長に確認する」と言って席を立った。しばらくして戻ってきた所属長に「今日、何か用事ある？」と尋ねられたため、しゃけなかほいさんは「特に用事はありません」と答えた。すると、「用事がなくて早く帰るのはダメ」と認められず、フレックスタイムを利用する際には事前申請と許可が必要だということが判明した。
フレックスにも許可が必要と知って驚いたしゃけなかほいさんは、その日は結局、定時までネットサーフィンをしながら過ごしたそう。
この出来事について、しゃけなかほいさんは「この会社ではフレックスが勤務体制なので、『申請は不要なのでは？』と思いました。働き方改革などで会社もいろいろと変えていくような風潮ですが、形だけにも程があると思います…」と、呆れた様子で語った。
ブログやSNSで、ユーモラスなエッセイ漫画を数多く投稿しているしゃけなかほいさん。同作を読むうちに、日々の仕事で感じるストレスが少し軽くなるかもしれない。気になる方はぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
