「借金0の方が良い！」はひどい勘違い！経営者が徹底的にB_Sを活用すれば、利益爆増し確実にキャッシュが貯まります。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」にて、「借金0の方が良い！」はひどい勘違い！経営者が徹底的にB/Sを活用すれば、利益爆増し確実にキャッシュが貯まります。と題し、黒字社長として知られる市ノ澤翔氏が、借金や資金繰りについて徹底解説した。市ノ澤氏は冒頭、「1億円借金してても、このお金の流れを理解して管理できていれば倒産せずに経営していける」と明言し、これまで数多くの会社を倒産の危機から救ってきた自身の経験を語った。



動画の中で市ノ澤氏は、借金が原因で倒産するという誤ったイメージが日本の経営者に浸透していることを指摘。「実は借金の額が大きくても倒産するとは限らない。重要なのは借金の使い道」とし、「お金を増やす能力がある経営者なら、借金すればするほど会社は大きくなる」と自信をもって解説する。一方、資金繰りに失敗し、事業に再投資せずに浪費にお金を使ってしまう経営者には「増やす能力がないなら、借金してはいけない」と断言した。



また、「日本人のマネーリテラシーは世界で最下位レベル。借金は悪という感覚が根強いがそれは間違い」と日本の金銭教育の問題点にも鋭く切り込む。「経営者はお金を集めて運用し、利益を生み出せる人であるべき」とし、自社のバランスシート（BS）の見方や自己資本比率の考え方を用いて、視聴者にもわかりやすく会社の安全性や評価基準を図解した。



市ノ澤氏は「銀行評価の点数を上げるためだけに、一時的に借金を返す“見せかけの改善”は絶対に意味がない」ときっぱり。「大切なのは実態として、お金をしっかり生み出せる会社づくり」と強調し、「借金は利益を上げるために活用せよ」と繰り返した。



最後は、「経営者であれば、借金は増やすために使え。お金を集めて運用し、増やすことができる人が本当の経営者。数字やお金の流れを学び、夢や欲望を叶えられる黒字社長になろう」と視聴者に呼びかけ。市ノ澤氏は今後も黒字経営や資金繰りのノウハウを惜しみなく公開していくとし、経営者に向けて「ぜひチャンネル登録で一緒に学び続けてください」と締めくくった。