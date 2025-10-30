LE SSERAFIM（ルセラフィム）のHUH YUNJIN（ホ・ユンジン）がInstagramを更新し、近況ショットを公開した。

【写真】ティースジュエリーがキュートなルセラ・ユンジン（2枚目）／ブリーチ眉×オン眉前髪で別人！？／ティースジュエリー装着中の姿（2024年）【動画】ティースジュエリーをつけたルセラフィム／トマト姿で踊るユンジン（中央）

■LE SSERAFIMユンジン、カメラに見せる新鮮な表情に歓喜の声

1枚目は練習室の鏡の前でフードを被った自撮りショット。2枚目では眼鏡をかけたユンジンが、ティースジュエリーを披露するために思い切り歯をのぞかせた。普段は見せないような新鮮な表情が印象的だ。また、「まるで別人みたい！」と話題になったブリーチした金色の眉毛で、スパゲッティを勧めるようにカメラを見つめるショットも目を引く。

さらに、豹柄とビジューのバランスがかわいいネイルや、ネックレスなどのディテールまで見えるクローズアップも。また、駐車場の鏡越し自撮りでは、ニット帽×ストリートファッションのヤンチャな立ち姿を披露している。11枚目には撮影の合間と思われる食事ショットも登場。メイクアップしたメンバーたちと机を囲み、ユンジンはピンク色のカップ麺の出来上がりを待っているようだ。

最後のカットは、そばかすメイクが際立つドアップ写真。10月24日にリリースしたシングル「SPAGHETTI （feat. j-hope of BTS）」にちなんで、多様なスパゲッティの写真も交え、ヘルシーでナチュラルな魅力を放つユンジンらしいショットが並んでいる。

なお、ファン投票で選ばれた“トマト姿”の新しいプロフィール写真も話題になっている。

SNSでは「ティースジュエリーこんなにオシャレに付けこなせるのさすが」「ネイル可愛い！」「写真のセンスが良すぎ」「ユンジン見てると元気でる」と称賛の声が寄せられている。

■写真：別の投稿では、ブリーチした眉毛×オン眉前髪のオフショット披露したユンジン

■写真：『EASY』のビジュアルでもティースジュエリーをつけた姿が話題に

■動画：ティースジュエリーをつけたLE SSERAFIMメンバーたち

■動画：トマト姿で踊るユンジン