南→西→東（もしくは、その逆）がベター

ジャパンモビリティショー（以下、JMS）2025の会場は広い。無計画にお目当てのクルマやブースを探していると、けっこう時間を消費してしまう。そこで、これはどんなショーイベントでも同じかもしれないが、事前に情報を収集してから観に行くことをおすすめしたい。

【画像】これからジャパンモビリティショー2025へ行く方へ！会場写真で見どころをチェック 全200枚

今回、今までのメイン会場のひとつだった東ホールは1-2-3ホールが大規模改修工事のため使われておらず、4-5-6ホールのみとなっている。



10月31日〜11月9日に一般公開されるジャパンモビリティショー2025。 平井大介

主なメーカーのブース位置だけ紹介しておくと、東4-5-6ホールはホンダ、スズキ、マツダ、スバル、カワサキ、ヤマハ、メルセデス・ベンツ、BYD、ヒョンデ、キア、三菱ふそう、いすゞ/UDトラックス、日野がズラリと並ぶ。

西1-2ホールは、日産、三菱、BMW/ミニ。そして南1-2ホールはトヨタ、ダイハツ、レクサス、センチュリーと、まさに『トヨタ館』となっている。

各メーカーのワールドプレミアやコンセプトモデルなどは省略するが、まずは各メーカーのブース位置を把握して、お目当てのクルマをAUTOCAR JAPANで『予習』しておいて、自分なりのルートを作っておくと良いだろう。

ちなみに、動線を考えると南→西→東（もしくは、その逆）の順でルートを考えるのがベターだ。なお、JMSの公式サイトには会場地図もアップされているので、ダウンロードして、それを基にルートを考えると効率的かもしれない。

もっといろいろなクルマが見たい

メーカーの最新モデル以外にも、さまざまなクルマの展示ブースも多く用意されている。

まず、東7ホールではモビリティカルチャープログラムとして、懐かしの名車やモータースポーツ参戦車などがズラリと並ぶ『タイムスリップガレージ』。過去から現在、未来へとつながる、乗りもの起点のカルチャーが楽しめる展示となっている。



東7ホールで開催されている『タイムスリップガレージ』。 山田真人

東棟屋外臨時駐車場では、デモランや同乗走行をはじめ、ファンミーティングなどJMSならではのコンテンツも予定されている。

また、東8ホールは、キャンピングカーがズラリと展示されるキャンピングカーゾーンとなっている。

JMSである意味一番派手なエリアは、南3ホールの『東京スーパーカーデイ2025 in JMS』かもしれない。日本スーパーカー協会が協力企業とともに、約20台のスーパーカーを展示する。10月31日と11月1日は、東京ビッグサイト正面の石と光の広場にもスーパーカーがズラリと展示される。

なお、この石と光の広場では、はたらくクルマや軽トラ市、痛車、旧車など、さまざまなカテゴリーのクルマが日替わりで展示される予定だ。

さらには、南3ホールではJMS開催記念モデルも発売される『トミカ』コーナー。こちらも毎回、子どもからおとなまで絶大な人気を誇るブースだ。

そして2023年も好評だった、職業、社会体験施設『キッザニア』とコラボレーションした『アウトofキッザニアin JMS2025』も開催される。ただし対象は小学1年生から6年生まで（3歳以上の未就学児用プログラムもあり）で、保護者の同伴が必要。また、事前予約が必要なものもあるので、確認しておきたい。

見どころはクルマだけじゃない

もちろん、JMSはクルマだけを見ていても楽しいが、自分のクルマに使われているパーツなどのメーカーブースを見るのを楽しみにしているクルマ好きも多いことだろう。

部品、機械器具部門の多くは西3-4ホール（一部は東ホール）に集まっている。けっこう小さなブースも多いので、見落としてしまう可能性も高い。こちらも事前に地図で確認しておきたいところだ。



事前に情報をしっかり収集してから会場を訪れたい。 山田真人

また、前回のJMSでも評判を集めた『トウキョウ・フューチャーツアー』が2035年版として今回も開催される。『10年後の東京を体験できるツアープログラム』として、さまざまな近未来のモビリティが展示されている。

実際に体験できるものもある。モビリティの進化と普及によって、実現していくであろうワクワクする2035年の姿を、ひとあし先に見て、触って、乗って楽しめるというわけだ。

さらに、そんな近未来を担うスタートアップ企業とさまざまな企業、人々が出会い、『モビリティ産業を拡張、加速させる場』として、『スタートアップフューチャーファクトリー』も開催される。

これは昨年開催された『ジャパンモビリティショー・ビズウイーク2024』でも好評だったもので、最先端の技術とユニークなアイディアが集い、社会を動かすワクワクと、次世代を切り拓くビジネス共創が、ここから広がっていくことを目指している。

いずれにしても、1日だけで全部回ることはたぶん不可能に近いJMS。まずは事前に情報をしっかり収集しておこう。