大人が着ても浮かない旬な“赤”。骨スト＆イエベ秋に似合う【ユニクロ】名品「リブヘンリーネックT」
2025秋冬は「赤」がトレンドカラーとして大注目。とはいえ、大人世代が着るには派手に見えそう…と感じている人も多いはず。そんなとき頼りになるのが【ユニクロ】「リブヘンリーネックT」。深みのあるワインレッドが上品で、骨格ストレート＆イエベ秋タイプにも似合う万能アイテムなんです。そこで今回は、大人が“赤”を素敵に着こなすためのポイントを紹介します。
落ち着いた深みレッドなら“大人の赤”が簡単に叶う
明るい赤は派手になりがちですが、「リブヘンリーネックT」のワインレッドは、くすみを含んだ上品な色味で、肌になじみやすいのが魅力。
▲リブヘンリーネックT ￥1,990 / ユニクロ ※価格は編集部調べ
ヘンリーネックの深めボタンを開ければVネック風にアレンジでき、顔まわりがスッキリ見えるのもうれしいポイントです。ハリのあるリブ素材は体のラインを拾いにくく、カジュアルすぎない仕上がりに。シンプルなのに“こなれて見える”万能トップスです。
まずは“インナー使い”でトライ。赤をさりげなく効かせて
「赤を主役にするのはちょっと勇気がいる…」という人は、まずはインナー使いがおすすめ。グレーやベージュのジャケットの下から赤をのぞかせるだけで、程よい存在感と女性らしさが加わります。
ボタンを開けてVラインを強調すれば、抜け感のある大人コーデに。通勤にもカジュアルにもマッチするので、ひとつ持っておくと季節の変わり目にも重宝します。
白やブラウンを重ねて“シンプル以上”の着映えに
赤Tをおしゃれに見せたいなら、レイヤードスタイルに挑戦を。例えば、中に白のシアートップスを重ねると、軽やかで今っぽい雰囲気に仕上がります。
また、赤×ブラウンの配色は今季トレンドの鉄板コンビ。深みカラー同士が自然に溶け合い、派手見えせずに大人の余裕を演出してくれます。パンツにもスカートにも合わせやすく、秋の着回し力を高めてくれること間違いなし。
体のラインを拾いやすいカットソーは、骨ストさんには難易度が高め。ですが、「リブヘンリーネックT」はワンサイズ上げて選ぶことで程よいゆとりが生まれ、きれいなシルエットに整います。スッキリ感と着やすさを両立しつつ、赤を取り入れるだけで旬のムードに。人気カラーはすでに完売間近なので、ぜひ早めにチェックしてみてくださいね。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
